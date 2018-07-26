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12.01.2018 22:3027
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06.04.2017 01:00Когда-то футбол в США называли спортом для мигрантов из Мексики или Колумбии. А теперь популярность МЛС сравнима с лигами типа НБА и НХЛ. «Бомбардир» объясняет, как и почему соккер стал таким модным.4
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02.01.2017 11:40«Отказываться нельзя, ведь нужно думать о семье». Почему Месси нужно соглашаться на дикую зарплату в КитаеСто (100!) миллионов евро. Вы даже не сможете представить эти деньги, а китайцы готовы платить Лео Месси столько в год. Оскар согласился на 20 млн, Тевес – на 40, а Руни, Ибрагимович и Санчес пока раздумывают над сумасшедшими предложениями. «Бомбардир» объясняет, почему переезд в Китай – правильное решение.14