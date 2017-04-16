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16.04.2017 01:40В конце 90-х «Тюмень» играла в вышке, в начале нулевых не играла совсем. Сейчас тюменцы – крепкий середняк ФНЛ. Александр Карамышев съездил в самый благополучный город России на дерби с Новосибирском, чтобы увидеть, как в Сибири поднимают футбол.7
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03.10.2016 11:15Обвинения Тихонова в адрес арбитра и краснодарских агрономов, подарок игрокам «Динамо» от Уилкшира, готовящаяся отставка в «Сибири» и ссора в раздевалке «Зенита-2» – в обзоре 15-го тура ФНЛ от «Бомбардира».3
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29.09.2016 18:20Четвертьфинал «Спартака», 4 клуба в плей-офф, сенсация «Сибири». 5 лет лучшему сезону России в еврокубкахКак выглядел рекордный сезон для России в еврокубках? Четыре наших клуба играли в плей-офф Лиги Европы, «Сибирь» била «ПСВ», а «Спартак» уничтожал «Аякс». «Бомбардир» вспоминает, как крут был российский футбол пять лет назад.4
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23.09.2016 17:50На днях в борьбе за Кубок России РФПЛ лишилась «Спартака» и ЦСКА, но все это меркнет перед тем, что творилось в 2009 году. «Бомбардир» напоминает, как на стадии 1/16 финала умудрились вылететь сразу 12 команд российской Премьер-лиги.8
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21.09.2016 21:12Газзаев не сомневается в своей победе на выборах. УЕФА представил логотип следующего чемпионата Европы. Дайджест событий дня«Барселона» собирается приобрести Дарио Срна. Валерий Газзаев не сомневается в том, что станет президентом РФС. Дмитрий Селюк теперь воюет с Пепом Гвардиолой. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.13
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19.08.2016 11:50О судейском скандале на «Арене Химки», командах, затмивших легендарный финал Лиги чемпионов, обвинениях Тихонова в адрес неизвестного волшебника и «севильской» модели в Саранске – в обзоре 8-го тура ФНЛ от «Бомбардира».2
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02.05.2016 16:002 мая финал Кубка России восьмой раз подряд будет проведен не в Москве – ЦСКА и «Зенит» разыграют трофей на великолепной «Казань-Арене». «Бомбардир» вспоминает о ростовских мучениях «Зенита», жалкой посещаемости в Ярославле, рекорде в Грозном и других немосковских финалах турнира.1
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