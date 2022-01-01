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Саудовская Аравия
Новости
Новости сборной Саудовской Аравии по футболу
Кубок Азии
Сайт:
http://www.saff.com.sa/
Тренер:
Гиоргос Донис
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Роналду порадовался за саудовских игроков и позировал рядом с огромным тортом
9 октября
Трансляция финала ЧМ-2026
19 июля
94
Чемпионат мира 2026, 28 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
27 июня
ЧМ-2026. Сборная Кабо-Верде вышла в плей-офф, не проиграв ни одного матча в группе
27 июня
9
Трансляция
Кабо-Верде – Саудовская Аравия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 июня 2026
27 июня
Чемпионат мира 2026, 26-27 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
27 июня
Где смотреть матч Кабо-Верде – Саудовская Аравия: во сколько прямая трансляция 27 июня 2026
26 июня
Кабо-Верде – Саудовская Аравия: кто победит в матче 3 тура Чемпионата мира 2026
26 июня
Чемпионат мира 2026, 25-26 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
25 июня
Чемпионат мира 2026, 24-25 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
24 июня
2
Чемпионат мира 2026, 23-24 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
23 июня
3
Чемпионат мира 2026, 22-23 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
22 июня
1
Фото
«В надежных руках»: девушка Ямаля посетила матч с Саудовской Аравией
21 июня
1
Главный тренер сборной Испании прокомментировал 4:0 с Саудовской Аравией
21 июня
Эмоции 18-летнего Ямаля после первого в карьере гола на чемпионате мира
21 июня
Бывший тренер «Спартака» прокомментировал победу Испании над Саудовской Аравией
21 июня
Видео
Обзор матча Испания – Саудовская Аравия голы и лучшие моменты (Видео)
21 июня
ЧМ-2026. Испания разгромила Саудовскую Аравию – 4:0!
21 июня
4
Ямаль попал в топ-10 самых молодых авторов голов на ЧМ: обошел Месси, но уступил Сычеву
21 июня
18-летний Ямаль забил дебютный гол на ЧМ
21 июня
Познер сказал, за кого болеет в матче Испания – Саудовская Аравия
21 июня
Трансляция
Испания – Саудовская Аравия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 июня 2026
21 июня
Где смотреть матч Испания – Саудовская Аравия: во сколько прямая трансляция 21 июня 2026
20 июня
Коэффициенты букмекеров на матч: Испания – Саудовская Аравия 21 июня 2026 года
20 июня
Испания – Саудовская Аравия: кто победит в матче 2 тура Чемпионата мира 2026
20 июня
Тренер Саудовской Аравии рассказал, как удалось добиться ничьей с Уругваем
16 июня
Тренер Уругвая объяснил ничью с Саудовской Аравией
16 июня
1
Видео
Обзор матча Саудовская Аравия – Уругвай: голы и лучшие моменты (Видео)
16 июня
ЧМ-2026. Уругвай с трудом избежал поражения от Саудовской Аравии (1:1)
16 июня
2
Трансляция
Саудовская Аравия – Уругвай: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 июня 2026
16 июня
1
2
3
4
5
Главные новости
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