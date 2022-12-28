- 6 февраля
- 11:45 Саудовская Аравия может принять участие в Кубке Америки-2024
- 23 января
- 13:59 Игнатьев назвал единственное преимущество чемпионата Саудовской Аравии над РПЛ 1
- 28 декабря 2022
- 10:46 Газинский: «Гол саудовцам на ЧМ-2018 невозможно описать. Я не понимал, где нахожусь» 1
- 22 декабря 2022
- 11:57 Роналду подпишет контракт с «Аль-Насром» до 2030 года. Он станет послом заявки Саудовской Аравии, Греции и Египта на ЧМ-2030 3
- 21 декабря 2022
- 01:52 Семин назвал две сборные, которые удивили его на ЧМ-2022
- 17 декабря 2022
- 16:36 Тренер Саудовской Аравии рассказал, как закрыть Месси 2
- 13 декабря 2022
- 15:44 В Саудовской Аравии объяснили, почему футболисты сборной не получили по Rolls-Royce за победу над Аргентиной на ЧМ-2022
- 9 декабря 2022
- 17:38 Карпин оценил выступление азиатских сборных на ЧМ-2022 1
- 7 декабря 2022
- 00:45 ⚽ Результаты матчей ЧМ-2022 на сегодня. Испания проиграла Марокко и вылетела, Португалия разгромила Швейцарию 20
- 4 декабря 2022
- 17:27 Роналду может стать послом Саудовской Аравии на ЧМ-2030 1
- 3 декабря 2022
- 11:58 «Этот матч удивил всех»: Самедов назвал самый неожиданный результат группового этапа ЧМ-2022
- 1 декабря 2022
- 07:44 Саудовская Аравия установила антирекорд чемпионата мира
- 30 ноября 2022
- 23:59 ЧМ-2022. Мексика переиграла Саудовскую Аравию (2:1), но осталась без плей-офф. Туда вышла Польша 16
- 23:33 Видео Чавес из Мексики забил Саудовской Аравии прямым ударом со штрафного 1
- 21:14 Саудовская Аравия – Мексика: коэффициенты, ставки и прогноз на матч ЧМ 2022: 30 ноября 1
- 21:13 Где и во сколько смотреть матч Саудовская Аравия – Мексика: 30 ноября на чемпионате мира по футболу 2022
- 21:11 Саудовская Аравия – Мексика: стартовые составы на матч ЧМ-2022
- 14:16 ⚽ Расписание матчей ЧМ-2022 на сегодня. Франция сыграет с Тунисом, Аргентина встретится с Польшей, Дания – с Австралией
- 29 ноября 2022
- 14:25 ⚽ Расписание матчей ЧМ-2022 на сегодня. Нидерланды сыграют с Катаром, Уэльс встретится с Англией, Иран – с США 10
- 27 ноября 2022
- 02:44 Левандовски объяснил, почему заплакал после гола в ворота Саудовской Аравии
- 26 ноября 2022
- 20:04 Левандовски – лучший игрок матча с Саудовской Аравией. Он впервые забил на ЧМ