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Саудовская Аравия
Результаты
Результаты сборной Саудовской Аравии по футболу
Кубок Азии
Сайт:
http://www.saff.com.sa/
Тренер:
Гиоргос Донис
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Статистика
Новости
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Результаты
Расписание
Таблица
Чемпионат мира. 2026
Товарищеские матчи. Сборные. 2026
Кубок арабских наций. 2025
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Четвертый этап 2024/2025
Золотой кубок КОНКАКАФ. 2025
Товарищеские матчи. Сборные. 2025
Кубок Персидского Залива. 2024
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап 2024/2025
Кубок Азии. 2023
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап. 2023/2024
Товарищеские матчи. Сборные. 2023
Чемпионат мира. 2022
Товарищеские матчи. Сборные. 2022
Товарищеские матчи. Сборные. 2021
Кубок Азии. Плей-офф 2019
Кубок Азии. Групповой этап 2019
Чемпионат мира. Групповой этап 2018
Товарищеские матчи. Сборные. 2018
Товарищеские матчи. Сборные. 2017
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап 2016/2017
Кубок Азии. Групповой этап 2015
Товарищеские матчи. Сборные. 2015
Кубок Персидского Залива. Плей-офф 2014
Кубок Персидского Залива. 2014
Товарищеские матчи. Сборные. 2014
Товарищеские матчи. Сборные. 2013
Товарищеские матчи. Сборные. 2012
Кубок Азии. групповой раунд 2011
Товарищеские матчи. Сборные. 2010
Товарищеские матчи. Сборные. 2009
Чемпионат мира. 2006
27.06 | 03:00
Кабо-Верде
0 : 0
Саудовская Аравия
21.06 | 19:00
Испания
4 : 0
Саудовская Аравия
16.06 | 01:00
Саудовская Аравия
1 : 1
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