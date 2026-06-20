Матч второго тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Испании и Саудовской Аравии пройдет 21 июня 2026 года в Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум». Испанцы стартовали на турнире с неожиданной ничьей против Кабо-Верде (0:0), показав надежную оборону, но не сумев реализовать свои моменты. Саудовская Аравия в первом туре также сыграла вничью с Уругваем (1:1), проявив характер и умение цепляться за результат. Сможет ли азиатская команда преподнести сюрприз и отобрать очки у фаворита, или Испания возьмет свое за счет класса и опыта?

Кто победит в матче

Сборная Испании демонстрирует надежную игру в обороне: семь голов в пяти последних матчах (в среднем 1,4 за игру) и всего два пропущенных (0,4). Команда сыграла вничью с Кабо-Верде (0:0) на старте турнира, а также показала следующие результаты в товарищеских матчах: победа над Перу (3:1), ничьи с Ираком (1:1) и Египтом (0:0), победа над Сербией (3:0). Оборона испанцев выглядит практически непробиваемой, но атака не всегда эффективна – в матче с Кабо-Верде «фурия роха» не смогла забить, что может стать проблемой против дисциплинированной Саудовской Аравии.

Саудовская Аравия подходит к игре со скромной статистикой: шесть голов в пяти матчах (в среднем 1,2 за игру) и пять пропущенных (1,0). Команда сыграла вничью с Уругваем (1:1) в стартовом туре, а также показала следующие результаты в товарищеских матчах: ничья с Сенегалом (0:0), победа над Пуэрто-Рико (3:0), поражение от Эквадора (1:2) и Сербии (1:2). Азиатская команда умеет обороняться и использовать стандартные положения, но против такого соперника, как Испания, ей будет крайне сложно удержать свои ворота в неприкосновенности на протяжении всего матча.

Итоговый вывод: Испания является безусловным фаворитом благодаря классу игроков и надежной обороне, но ее атака не всегда эффективна. Саудовская Аравия способна создать проблемы, однако разница в классе слишком велика. Учитывая, что испанцам нужна победа после ничьей в первом туре, они должны выиграть с разницей минимум в два мяча. Наш прогноз – уверенная победа Испании.

Форма и история личных встреч

Испания имеет надежную оборону (0,4 пропущенного в среднем) и стабильные результаты, тогда как Саудовская Аравия показывает скромную атаку (1,2 гола в среднем). В очных встречах испанцы побеждали чаще, что дает им психологическое преимущество. Учитывая разницу в классе и необходимость победы для испанцев, победа фаворита выглядит закономерной.

Личные встречи 100% (3) 0% (0) 0% (0) 9 Забитых мячей 2 3 В среднем за матч 0.67 5:0 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 5:0 Товарищеские матчи. Сборные, Испания 5 : 0 Саудовская Аравия Товарищеские матчи. Сборные, Испания 3 : 2 Саудовская Аравия Чемпионат мира, 3 тур Саудовская Аравия 0 : 1 Испания



Составы команд Стартовые составы Расстановка Предварительные составы по версии «Бомбардира» Испания 23 Унаи Симон ВР 24 Марк Кукурелья ЛЗ 14 Эмерик Ляпорт ЦЗ 22 Пау Кубарси ЦЗ 5 Маркос Льоренте ПЗ 20 Педри ЦП 16 Родри ЦП 8 Фабиан Руис ЦП 9 Гави ЦФ 21 Микель Оярсабаль ЦФ 7 Ферран Торрес ЦФ Главный тренер Луис де ла Фуэнте Саудовская Аравия 0 Мохаммед Аль-Овайс ВР 24 Мотеб Аль-Харби ЛЗ 0 Хассан Томбакти ЦЗ 4 Абдулелах Аль-Амри ЦЗ 12 Сауд Абдулхамид ПЗ 0 Салем Аль-Досари ЛП 0 Абдулла Аль-Хайбари ЦП 23 Мохамед Канно ЦП 0 Мохаммед Абу Аль-Шамат ПП 0 Мусаб Аль-Джувайр ЦФ 9 Фирас Аль-Бурайкан ЦФ Главный тренер Гиоргос Донис 4-3-3 23 Симон 24 Кукурелья 14 Ляпорт 22 Кубарси 5 Льоренте 20 Педри 16 Родри 8 Руис 7 Торрес 21 Оярсабаль 9 Гави 4-4-2 0 Аль-Овайс 12 Абдулхамид 0 Томбакти 4 Аль-Амри 24 Аль-Харби 0 Абу Аль-Шамат 0 Аль-Хайбари 23 Канно 0 Аль-Досари 9 Аль-Бурайкан 0 Аль-Джувайр Остались в запасе Испания Саудовская Аравия Главный тренер Луис де ла Фуэнте Главный тренер Гиоргос Донис Главный тренер Луис де ла Фуэнте Главный тренер Гиоргос Донис

Прогноз на победителя

Испания имеет надежную оборону и превосходит соперника в классе, тогда как Саудовская Аравия, несмотря на характер, уступает в мастерстве и редко побеждает топ-соперников. Учитывая необходимость победы для испанцев после ничьей в первом туре, победа с разницей минимум в два мяча выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Испании с форой (-2,5) с коэффициентом 1.92. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч второго тура группового этапа между сборными Испании и Саудовской Аравии состоится 21 июня 2026 года в Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» и начнется в 19:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «Матч ТВ», «МАТЧ! Премьер» и «МАТЧ! Футбол 1».