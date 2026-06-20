Матч второго тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Испании и Саудовской Аравии пройдет 21 июня 2026 года в Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум». Испанцы стартовали на турнире с неожиданной ничьей против Кабо-Верде (0:0), показав надежную оборону, но не сумев реализовать свои моменты. Саудовская Аравия в первом туре также сыграла вничью с Уругваем (1:1), проявив характер и умение цепляться за результат. Сможет ли азиатская команда преподнести сюрприз и отобрать очки у фаворита, или Испания возьмет свое за счет класса и опыта?
Кто победит в матче
Сборная Испании демонстрирует надежную игру в обороне: семь голов в пяти последних матчах (в среднем 1,4 за игру) и всего два пропущенных (0,4). Команда сыграла вничью с Кабо-Верде (0:0) на старте турнира, а также показала следующие результаты в товарищеских матчах: победа над Перу (3:1), ничьи с Ираком (1:1) и Египтом (0:0), победа над Сербией (3:0). Оборона испанцев выглядит практически непробиваемой, но атака не всегда эффективна – в матче с Кабо-Верде «фурия роха» не смогла забить, что может стать проблемой против дисциплинированной Саудовской Аравии.
Саудовская Аравия подходит к игре со скромной статистикой: шесть голов в пяти матчах (в среднем 1,2 за игру) и пять пропущенных (1,0). Команда сыграла вничью с Уругваем (1:1) в стартовом туре, а также показала следующие результаты в товарищеских матчах: ничья с Сенегалом (0:0), победа над Пуэрто-Рико (3:0), поражение от Эквадора (1:2) и Сербии (1:2). Азиатская команда умеет обороняться и использовать стандартные положения, но против такого соперника, как Испания, ей будет крайне сложно удержать свои ворота в неприкосновенности на протяжении всего матча.
Итоговый вывод: Испания является безусловным фаворитом благодаря классу игроков и надежной обороне, но ее атака не всегда эффективна. Саудовская Аравия способна создать проблемы, однако разница в классе слишком велика. Учитывая, что испанцам нужна победа после ничьей в первом туре, они должны выиграть с разницей минимум в два мяча. Наш прогноз – уверенная победа Испании.
Форма и история личных встреч
Испания имеет надежную оборону (0,4 пропущенного в среднем) и стабильные результаты, тогда как Саудовская Аравия показывает скромную атаку (1,2 гола в среднем). В очных встречах испанцы побеждали чаще, что дает им психологическое преимущество. Учитывая разницу в классе и необходимость победы для испанцев, победа фаворита выглядит закономерной.
Прогноз на победителя
Испания имеет надежную оборону и превосходит соперника в классе, тогда как Саудовская Аравия, несмотря на характер, уступает в мастерстве и редко побеждает топ-соперников. Учитывая необходимость победы для испанцев после ничьей в первом туре, победа с разницей минимум в два мяча выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Испании с форой (-2,5) с коэффициентом 1.92. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.
Время начала и трансляция
Матч второго тура группового этапа между сборными Испании и Саудовской Аравии состоится 21 июня 2026 года в Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» и начнется в 19:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «Матч ТВ», «МАТЧ! Премьер» и «МАТЧ! Футбол 1».