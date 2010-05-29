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Расписание матчей
Испания - Саудовская Аравия
Испания - Саудовская Аравия: обзор матча 29 мая 2010
Испания
29.05.2010, суббота, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 2
Завершен
Саудовская Аравия
30'
Д. Вилья
59'
Х. Алонсо
90+1'
Ф. Льоренте
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Испания - Саудовская Аравия
ГОЛ! 3:0!
Ф. Льоренте
Пас отдал
Х. Алонсо
+1
Замена
Х. Мартинес
️️️️
Хави
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
Д. Вилья
Замена
К. Марчена
️️️️
К. Пуйоль
Замена
Х. Навас
️️️️
А. Иньеста
Замена
Педро
️️️️
Д. Сильва
Замена
Х. Капдевила
️️️️
С. Рамос
ГОЛ! 2:0!
Х. Алонсо
ГОЛ! 1:0!
Д. Вилья
Пас отдал
А. Иньеста
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Испания - Саудовская Аравия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Испания
Лига наций, 5 тур
Чехия
- : -
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
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19.07.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
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- : -
13.11.2026
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Кабо-Верде
0 : 0
27.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 2 тур
Испания
4 : 0
21.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 1 тур
Саудовская Аравия
1 : 1
16.06.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
0 : 0
10.06.2026
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0 : 3
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