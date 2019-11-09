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26.10.2019 17:03Футбол. Российская Премьер Лига 2019/20 14-й тур. Смотреть прямую трансляцию матча Ростов – Сочи. Начало 26 октября 2019г в 19:00 мск. Лучший бомбардир РПЛ – Эльдор Шомуродов который играет за ФК Ростов, забьет сегодня ?
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20.10.2019 17:39Эльдор Шомуродов между русским клубом и Европейским выберет – Европу. На данный момент игрок выступает в ФК Ростов. У тренера Зенита Сергея Семака спросили что он думает про Эльдора Шомуродова и Семак дал довольно хороший отзыв об этом футболисте
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28.09.2019 19:39Узбекистанский нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов отметился голом в матче 11-го тура чемпионата России с московским «Динамо» (в данный момент счeт 2:0, идeт 2-й тайм) и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров Российской Премьер-Лиги
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30.06.2019 11:22Ссылка на сайт с трансляцией матча под видео. Спартак Москва – ЦСКА Москва Здесь вас ждет онлайн-трансляция матча Спартак (Москва) – ЦСКА (Москва). Россия. Кубок Париматч Премьер. Матч пройдет 30 июня 2019 года в 19:00 по МСК
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