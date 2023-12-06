«Он моложе Криштиану! Этот факт перевернул мой мир». Угадаете самого популярного российского игрока в интернете?

Иностранные футбольные болельщики, видимо, давно не слышали об Игоре Акинфееве. Российские клубы не участвуют в еврокубках, за РПЛ в мире почти не следят, так что о вратаре ЦСКА многие любители футбола просто забыли. И вот на днях у них появился повод вспомнить Акинфеева. В соцсетях завирусилось видео, где голкипер пытается установить мяч на заснеженном поле во время матча РПЛ с «Ростовом».

Болельщики в комментариях оценили ролик, но удивил их вовсе не антураж матча. Они поразились тому факту, что Акинфеев, дебютировавший в еврокубках более двадцати лет назад, по-прежнему играет в футбол. Судя по всему, многие интернет-пользователи были уверены, что россиянин давным-давно завершил карьеру.

Фото: PFC CSKA, скриншот из трансляции на сайте «Матч! Премьер», Joao Bravo/Global Look Press