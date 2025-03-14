Юрий Лоза объяснил, почему Карпин вернул Дзюбу в сборную России

Певец и композитор Юрий Лоза оценил возвращение Артема Дзюбы в сборную России.
«Сейчас Дзюбе нет никакого смысла связываться со сборной. Валерий Карпин его вызвал, чтобы оправдаться перед теми, кто задает про него вопросы. Это сделано для проформы.
Это ни в коем случае не входит в планы Карпина. Когда нам разрешат выступать на международной арене, Дзюба уже сойдет. В концепции сборной это ничего не меняет», – сказал Лоза.
- 19 марта Россия примет Гренаду, 25 марта – Замбию.
- Дзюбы не было в сборной с 2021 года.
- У игрока 30 голов за сборную – до звания лучшего бомбардира остался 1 гол.
Источник: «Спорт-Экспресс»