Юрий Лоза объяснил, почему Карпин вернул Дзюбу в сборную России

Певец и композитор Юрий Лоза оценил возвращение Артема Дзюбы в сборную России.

«Сейчас Дзюбе нет никакого смысла связываться со сборной. Валерий Карпин его вызвал, чтобы оправдаться перед теми, кто задает про него вопросы. Это сделано для проформы.

Это ни в коем случае не входит в планы Карпина. Когда нам разрешат выступать на международной арене, Дзюба уже сойдет. В концепции сборной это ничего не меняет», – сказал Лоза.