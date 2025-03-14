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  • Юрий Лоза объяснил, почему Карпин вернул Дзюбу в сборную России

Юрий Лоза объяснил, почему Карпин вернул Дзюбу в сборную России

Сегодня, 00:18
2

Певец и композитор Юрий Лоза оценил возвращение Артема Дзюбы в сборную России.

«Сейчас Дзюбе нет никакого смысла связываться со сборной. Валерий Карпин его вызвал, чтобы оправдаться перед теми, кто задает про него вопросы. Это сделано для проформы.

Это ни в коем случае не входит в планы Карпина. Когда нам разрешат выступать на международной арене, Дзюба уже сойдет. В концепции сборной это ничего не меняет», – сказал Лоза.

  • 19 марта Россия примет Гренаду, 25 марта – Замбию.
  • Дзюбы не было в сборной с 2021 года.
  • У игрока 30 голов за сборную – до звания лучшего бомбардира остался 1 гол.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Акрон Россия Дзюба Артем Карпин Валерий
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Комментарии (2)
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ivany4
1741901667
Вау!! Приплыл Лоза на своем плоту!!! Посадил сторонников и противников рукоблуда на плот. Вывез на середину реки. И утопил. И на бомбардире, после этого, стали печатать спортивные новости и аналитику, а не мнения прохожих!!))
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рылы
1741902256
после его слов о том, что волга течёт только благодаря тому, что земля плоская (это как?), у меня появилось подозрение, что он как-то связан с мостовым. может в одной палате пересекались.
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