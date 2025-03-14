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Рабинер прокомментировал возвращение Дзюбы в сборную

14 марта 2025, 00:25
3

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер оценил возвращение Артема Дзюбы в сборную России.

«Неожиданный из-за личных отношений с Валерием Карпиным, но абсолютно закономерный, исходя из текущей формы Артема, вызов Дзюбы в сборную России.

А кого еще вызывать в атаку, если не человека, который забил по голу в каждом из трех матчей года, в которых участвовал? И выигрывал в них всю борьбу? Мне просто жаль было Руслана Литвинова в последние полчаса кубкового матча – до того он выглядел очень уверенно, но тут вышел Дзюба и просто трактором его смял.

Заслужил – получил вызов, а не просто чтобы побить их совместный пока с Александром Кержаковым (по 30 голов) рекорд. Карпину респект за такое решение. Оно абсолютно футбольное», – написал Рабинер.

  • 19 марта Россия примет Гренаду, 25 марта – Замбию.
  • Дзюбы не было в сборной с 2021 года.
  • У игрока 30 голов за сборную – до звания лучшего бомбардира остался 1 гол.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Акрон Россия Дзюба Артем
Комментарии (3)
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алдан2014
1741914311
Дайте дзюбушке славы и фанфар уже. Заслужил же. Вел себя,бывало ,неприлично. Но результат есть,он пока забил больше всех
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Борис34684
1741921021
Ну да, пока сборная не играет официальные матчи можно и цирк показать.
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Arvlad
1741942876
Кстати, о Руслане... Непонятно, к чему нужно было в конце игры выводить его в защиту? Это при живых-то центральных защитниках - Никите Чернове и Миенти Абене.
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