Рабинер прокомментировал возвращение Дзюбы в сборную

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер оценил возвращение Артема Дзюбы в сборную России.
«Неожиданный из-за личных отношений с Валерием Карпиным, но абсолютно закономерный, исходя из текущей формы Артема, вызов Дзюбы в сборную России.
А кого еще вызывать в атаку, если не человека, который забил по голу в каждом из трех матчей года, в которых участвовал? И выигрывал в них всю борьбу? Мне просто жаль было Руслана Литвинова в последние полчаса кубкового матча – до того он выглядел очень уверенно, но тут вышел Дзюба и просто трактором его смял.
Заслужил – получил вызов, а не просто чтобы побить их совместный пока с Александром Кержаковым (по 30 голов) рекорд. Карпину респект за такое решение. Оно абсолютно футбольное», – написал Рабинер.
- 19 марта Россия примет Гренаду, 25 марта – Замбию.
- Дзюбы не было в сборной с 2021 года.
- У игрока 30 голов за сборную – до звания лучшего бомбардира остался 1 гол.
Источник: «Бомбардир»