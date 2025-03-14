Рабинер прокомментировал возвращение Дзюбы в сборную

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер оценил возвращение Артема Дзюбы в сборную России.

«Неожиданный из-за личных отношений с Валерием Карпиным, но абсолютно закономерный, исходя из текущей формы Артема, вызов Дзюбы в сборную России.

А кого еще вызывать в атаку, если не человека, который забил по голу в каждом из трех матчей года, в которых участвовал? И выигрывал в них всю борьбу? Мне просто жаль было Руслана Литвинова в последние полчаса кубкового матча – до того он выглядел очень уверенно, но тут вышел Дзюба и просто трактором его смял.

Заслужил – получил вызов, а не просто чтобы побить их совместный пока с Александром Кержаковым (по 30 голов) рекорд. Карпину респект за такое решение. Оно абсолютно футбольное», – написал Рабинер.