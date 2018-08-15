Введите ваш ник на сайте
Моя команда
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Копипаст футбол Все блоги -

    Легендарное интервью фанатов «Ростсельмаша» в 1997 году

    15 августа 2018
    Былые времена.

    На матч 1/16 финала в Туле, который состоялся 13 августа 1997 года, фанаты «Ростсельмаша» собрались спонтанно: после домашней игры чемпионата России против «Динамо» поехали провожать московских болельщиков на вокзал и автоматически залезли в поезд. В Новочеркасске бдительная проводница высадила наших героев из вагона, и весь оставшийся путь до Тулы фанаты преодолевали на электричках, автостопом и в товарных вагонах грузовых поездов.

    Через двое суток парни добрались наконец до стадиона тульского «Арсенала», но тут их ждал сюрприз: фанатов «Ростсельмаша» категорически отказались бесплатно пускать на стадион. Тут как тут оказался корреспондент «Футбольного клуба», результатом чего стало это легендарное интервью, которое парни до сих пор вспоминают с улыбкой.

    Необходимая историческая справка. В 1990-е годы фанатов гостевых клубов практически всегда пускали на стадион бесплатно. Время было такое: денег ни у кого не было, поэтому и ездили на выезды такими экстремальными способами. Администрация арен обычно шла навстречу уставшим с тяжелой дороги фанатам и пропускала их на матч просто так. Если же те оказывались несговорчивыми, то вопрос попадания на стадион решала команда: игроки и тренеры с уважением относились к таким болельщикам, поэтому часто проводили их на арену под видом работников клуба. Фанатов «Ростсельмаша» в Туле к команде даже не подпустили, поэтому на матч они так и не попали и уехали домой. Тем же самым способом: на электричках, на крышах поездов и в товарных вагонах.

    Фанаты «Ростсельмаша» по дороге в Москву на матч против «Локомотива» в 1999 году. На фоне своего главного средства передвижения.

    «Ростсельмаш» в тот день выставил резервный состав и разгромно проиграл представителю первого дивизиона: «Арсенал» одержал победу со счетом 3:0.

    Рейтинг: 5 Голосов: 2
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11