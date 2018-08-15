Легендарное интервью фанатов «Ростсельмаша» в 1997 году

Былые времена.

На матч 1/16 финала в Туле, который состоялся 13 августа 1997 года, фанаты «Ростсельмаша» собрались спонтанно: после домашней игры чемпионата России против «Динамо» поехали провожать московских болельщиков на вокзал и автоматически залезли в поезд. В Новочеркасске бдительная проводница высадила наших героев из вагона, и весь оставшийся путь до Тулы фанаты преодолевали на электричках, автостопом и в товарных вагонах грузовых поездов.

Через двое суток парни добрались наконец до стадиона тульского «Арсенала», но тут их ждал сюрприз: фанатов «Ростсельмаша» категорически отказались бесплатно пускать на стадион. Тут как тут оказался корреспондент «Футбольного клуба», результатом чего стало это легендарное интервью, которое парни до сих пор вспоминают с улыбкой.



Необходимая историческая справка. В 1990-е годы фанатов гостевых клубов практически всегда пускали на стадион бесплатно. Время было такое: денег ни у кого не было, поэтому и ездили на выезды такими экстремальными способами. Администрация арен обычно шла навстречу уставшим с тяжелой дороги фанатам и пропускала их на матч просто так. Если же те оказывались несговорчивыми, то вопрос попадания на стадион решала команда: игроки и тренеры с уважением относились к таким болельщикам, поэтому часто проводили их на арену под видом работников клуба. Фанатов «Ростсельмаша» в Туле к команде даже не подпустили, поэтому на матч они так и не попали и уехали домой. Тем же самым способом: на электричках, на крышах поездов и в товарных вагонах.





Фанаты «Ростсельмаша» по дороге в Москву на матч против «Локомотива» в 1999 году. На фоне своего главного средства передвижения.

«Ростсельмаш» в тот день выставил резервный состав и разгромно проиграл представителю первого дивизиона: «Арсенал» одержал победу со счетом 3:0.