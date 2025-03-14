Лига Европы. Хет-трик Фернандеша помог «МЮ» победить «Сосьедад» (4:1) и пройти в 1/4

«Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы разгромил «Реал Сосьедад». Хет-трик оформил Бруну Фернандеш.
С 63-й минуты баски были в меньшинстве после удаления Йона Арамбуру.
В следующем раунде «МЮ» встретится с «Лионом».
Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч
Манчестер Юнайтед – Реал Сосьедад – 4:1 (1:1)
Голы: 0:1 – Оярсабаль, 10 (с пенальти); 1:1 – Фернандеш, 16 (с пенальти); 2:1 – Фернандеш, 50 (с пенальти); 3:1 – Фернандеш, 87; 4:1 – Далот, 90+1.
Удаления: нет – Арамбуру, 63.
Первый матч: 1:1.
Источник: «Бомбардир»