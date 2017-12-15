«Будущее клуба, но не прямо сейчас». Почему «Ростову» не надо оставлять Кириченко главным

Останется ли Дмитрий Кириченко у руля команды. Есть два варианта: хороший и не очень?

Чемпионат России по футболу перевалил отметку в 20 матчей и ушел на зимний перерыв. «Ростов» закончил год красочной победой над крепким коллективом Сергея Семака и сделал это под руководством исполняющего обязанности главного тренера Дмитрия Кириченко. Ростовчане победили благодаря единственному голу Сверрира Ингасона, забитого после розыгрыша стандартного положения. Подобранный на перепутье донской коллектив выглядел очень живо и наглядным образом показал эффект смены тренерского штаба, о чем всегда говорят после подобных перемен.

Теперь перед руководством «Ростова» стоит очень непростой выбор, который состоит из двух вариантов. Первый, он же самый популярный среди болельщиков команды, это оставить Кириченко в должности главного, со всеми вытекающими из этого последствиями. Второе – пригласить более опытного специалиста, доверив спасение клуба из вылета в ФНЛ матерому тренеру. Среди таковых есть, например, Леонид Слуцкий. В ростовской команде уже имеется его друг Роман Адамов, а бывший в прошлом тренер «Ростова» Сергей Балахнин помогал Слуцкому в сборной России.

Оба этих варианта имеют как свои плюсы, так и минусы. В случае с именитым специалистом есть вероятность, что он не сможет найти точки соприкосновения с ветеранами клуба. Кроме того, никто не сможет дать гарантий в положительном исходе дел, даже с опытным наставником, а потратиться на нужных ему футболистов наверняка придется. Впрочем, оставить все как есть и довериться начинающему свой тренерский путь Кириченко тоже имеет свои риски.

Главный минус – отсутствие опыта

Я отношусь к Кириченко с безмерным уважением, но в ситуации с ним все намного сложнее для понимания. Во-первых, желая видеть его у руля команды на постоянной основе не стоит забывать об отсутствии у него должного, для этого уровня, опыта. Некоторые горячие головы поспешным образом пытаются присвоить Дмитрию Сергеевичу культовую победу над «Баварией» и битвы с «Атлетико» и «Манчестером Юнайтед», однако это далеко не так, что подтверждает и сам тренер.

— Я не считаю эту работу самостоятельной. Руководил командой Курбан Бекиевич, весь тренерский штаб мне помогал. Это был короткий период — несколько недель в августе, когда была непонятная ситуация с Бердыевым, который то ли уходил, то ли оставался. Но для меня он был главным тренером всегда, когда находился в «Ростове», поэтому здесь никаких вопросов вообще не было, – заявил Дмитрий Сергевич в интервью «Известиям» (ссылка: https://iz.ru/681329/sevastian-terletckii/dmitrii-kirichenko-berdyev-nauchil-menia-vnimaniiu-k-detaliam).

Единственный период, в котором можно было бы разузнать о Кириченко как тренере пришелся на август прошлого сезона. Тогда «Ростов» не смог удержать победу в Петербурге с «Зенитом», развалившись по сути при первом же удачном завершении атаки хозяев. Далее была ничья с «Аяксом», разгром голландцев на берегах Дона и выход в групповой этап Лиги чемпионов. Но там огромную помощь оказал Бердыев, проведя всю аналитическую часть работы. Затем весь тренерский штаб Курбана Бекиевича вернулся на

круги своя и Кириченко остался в качестве «памятника» на бровке, передавая указания, полученные по телефону от своего «консультанта».

Рисунок игры был очень близок к прежнему «Ростову»

К тому же у Кириченко нет своего наработанного тренерского штаба. Безусловно, зимой должен быть неплохой выбор среди свободных от дел специалистов, но мало кто рискует сменить свое место работы, особенно в этой профессии. На матч с «Уфой» на скамейке запасных рядом с Кириченко сидели абсолютно неизвестные люди, по сведениям администратор команды и бригада врачей. За день до игры найти себе помощников почти невозможно, но то обстоятельство, что Дмитрий Сергеевич находился без «группы поддержки» уже говорит о многом.

Но все же Кириченко готовил команду не в одиночестве (иначе и быть не могло). По слухам, большую долю работы в подготовке к матчу с «Уфой» проделал Роман Адамов – получается не слишком радужная для самого Кириченко ситуация.

В первую очередь, стоит отметить, что львиная часть успеха принадлежит теперь уже бывшему тренеру «Ростова». Кириченко хоть и имеет в своем послужном списке опыт работы с Курбаном Бердыевым, предпочел сыграть по «директивам» Кучука, выйдя на поле с расстановкой 5-2-2-1. Единственное отличие – это персоналии, если у Леонида Станиславовича выходил Майер и Ионов, то с уфимцами появились Могилевец и Зуев, но сути это все не меняет, рисунок игры был очень близок к прежнему «Ростову».

Кириченко – точно не должен быть главным тренером. Может быть, в будущем. Но точно не сейчас.

В матче с «Уфой» новый тренерский штаб ростовчан показал отсутствие гибкости в плане тактических действий. Показателен момент с возросшим давлением на ворота Песьякова сразу после перерыва. Гости полностью завладели преимуществом и даже почти сравняли счет. Откровенно говоря, «Ростов» поплыл и лишь выход на поле опытного Калачева помог хоть немного отодвинуть игру от своих ворот.

После возобновления чемпионата в первых пяти турах «Ростову» предстоит сразиться сразу с четырьмя командами, которые ведут борьбу за чемпионство. Календарь игр из «Краснодара», «Зенита», ЦСКА и «Локомотива» может загнать команду в состояние грогги. Выход из нее вполне может затянуться, особенно когда коллективом управляет неопытный специалист. Нервозное состояние тренера обязательно скажется на настроении игроков, что естественно отразится на ее результатах.

Президент «Ростова» в одном из своих интервью заявил о зимней комплектации команды, которая будет состоять из трансферов в каждую из линий. Однако, сорвать такой план способна и фигура тренера. Не секрет, что многие футболисты в случае перехода основным мотивом выбирают возможность карьерного и профессионального роста. Пожелают ли игроки работать с тренером, не имеющим даже корочки «PRO»? Довольно сомнительно.

В заключение хочется подытожить вышесказанное. Дмитрий Кириченко, безусловно, фигура для «Ростова» культовая и желание болельщиков видеть его у руля команды вполне объяснимо. Но как говорят у нас на берегах Дона, «дешевая рыбка – хреновая юшка». В погоне за желаемым люди способны забывать важные вещи, без которых осуществление желаний просто невозможно. Кириченко – это может и будущее «Ростова», но прямо сейчас, когда команда проходит этап становления его кандидатура выглядит не слишком многообещающе. Да и самому Дмитрию Сергеевичу стоит еще немного посмотреть за

работой со стороны, оставив разборки на финишном створе сезона для более матерого тренера.