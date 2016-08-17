Неплохие шансы

Состоялся первый матч противостояния «Аякс» – «Ростов». Хороший для гостевого матча результат и не плохие шансы на выход из группы. Блог «Веселый футбол, или негативное мнение» разбирает этот матч, и рассуждает о перспективах клуба с берегов Дона.

Ход матча

«Аякс» и «Ростов» не чем особенным не удивили. Оба клуба игра свою игру. Амстердамцы в присущий для голландского стиля атакующий футбол, быстрый, с контролем мяча, ростовчане в стандартную для клубов Бердыева(пусть его и не было на скамейке) игру от обороны, с подстраховкой, плотно, обороняясь практически всей командой, чему способствовал и выбор тактики в пять защитников. Первые пять минут начались с раскачки, затем «Аякс» взял мяч под контроль, создал пару острых моментов. Но на тринадцатой минуте, с заработанного Гацканом, в 24 метрах от ворот, штрафного, Нобоа забил гол, пусть не совсем логичный и вытекающий из событий матча. «Аякс» продолжил атаковать еще с большим усердием, практически заперев «Ростов» на своей половине, ростовчане потихоньку начали проседать в обороне, подстраховка не всегда успевала, а молодые, техничные футболисты «Аякса», один в один частенько переигрывали оппонентов. Немец Юнес разрывал правый фланг обороны ростовчан. В итоге натиск «Аякса» все же принес свои плоды, на 38 минуте мяч после удара Базура, угодил в руку Наваса в штрафной площади. Клаассен не оставил шансов Джанаеву, плотно пробив в левую от себя девятку, и счет равный! Но «Ростов не рассыпался и дотерпел до перерыва. Даже создал момент у ворот «Аякса», но Бухаров, головой, пробил прямо в руки Силлессена. Во втором тайме «Аякс» продолжил контролировать мяч, «Ростов» оборонялся, пытаясь создавать контратаки, что не имело успеха. На 55 минуте, после навеса Эль-Гази, оставленный нашими защитниками, совершенно один, Траоре пробил по воротам головой, метров с семи, но выручил Джанаев. Голландцы продолжили свой натиск, да конца матча создали еще пару моментов, но пробить вратаря ростовчан так, больше, и не сумели. «Ростов» дотерпел, и финальный свисток зафиксировал итоговый результат – 1:1.

Разочарование матча

Игра «Ростова». Да, было понятно, что в игре в гостях, против молодой амбициозной команды, играющей в атакующий футбол, «Ростов будет в основном обороняться. Но все таки, на мой взгляд, ростовчане уж слишком сильно отдали инициативу, почти весь матч были мяча, о чем свидетельствует поистине страшный процент по владению мячом 72 на 28 в пользу хозяев. Также бросились в глаза ошибки, которые допускали защитники дончан, понятно, что один в один молодые техничные амстердамцы, частенько разбирались с игроками «Ростова», но позиционные ошибки, которые не раз случались не посредственно в штрафной, где игроки «Аякса» не раз оказывались одни, будь у хозяев побольше опыта и если бы не Джанаев, привели бы к голу.

Радость матча

Итоговый результат. По тому как складывался матч, счет 1:1, можно назвать просто великолепным, и гол на чужом поле, и немного пропущенных, оставили хорошие шансы «Ростову» в ответной игре.

Фарт матча

Гол Нобоа. «Аякс» потихоньку прибирал инициативу к своим рукам, начал создавать моменты. Штрафной с не самого близкого расстояния, стал для голландцев просто ушатом холодной воды на голову. Нобоа пробил не сильно, пусть и в угол, но в тот, где должен был быть вратарь. К счастью, Силлессен зачем то стал гадать, и превратил удар, который должен был брать, в мертвый, попавшись на противоходе. Не случись этого мяча, все для «Ростова» могло сложиться совсем по другому, не будь этого мяча.

Герой матча

Сослан Джанаев. И тут двух мнений быть не может. Вратарь «Ростова» выручил не один раз, ведь пусть и насыщенная, оборона не раз допускала ошибки. Джанаев вытаскивал удары и из-за штрафной и практически в упор, как это было в моменте с Траоре. Пробить его удалось лишь один раз, да и то с пенальти, здорово исполненным.

Итог

Несмотря на все ошибки, игроки «Ростова» показали недюжинный характер, за что были награждены неплохим итоговым результатом. Теперь фактически, все в руках «Ростова» и играть они могут в ответном матче, что называется от себя, по счету, что ростовчане любят и умеют делать. Вряд ли «Аякс» будет также оголтело бежать вперед как в домашнем матче, да и контролировать мяч, как в первой игре тоже не сможет. Первый матч оставил замечательные шансы на выход в групповой этап, но окончательно все расставит на места лишь ответная встреча. Надеюсь Бердыев продолжит консультировать ростовчан, они учтут ошибки, и подарят донским болельщикам праздник – групповой этап Лиги чемпионов, а мы будем держать за это кулаки!