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Веселый футбол, или негативное мнение.
Блог о футболе и околофутболе.
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4 сентября 2016
Лига чемпионов. Группа А.
13 сентября стартует групповой этап Лиги чемпионов УЕФА, блог «Веселый футбол, или негативное мнение» представляет группы и их участников, рассуждая о фаворитах и неудачниках, начинаем по порядку, группа А
312
4.6
2 сентября 2016
Потерянный талант, или зачем Милевский нужен «Тосно»
Про Артема Милевского многие забыли, но вот он объявился в одном из лидеров ФНЛ. Блог «Веселый футбол, или негативное мнение» рассказывает о карьере украинского нападающего, и рассуждает о его перспективах в новом клубе
941
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1 сентября 2016
Страсти по Витселю. Несколько причин, почему «Зенит» ошибся, не дав бельгийцу уйти
С момента открытия трансферного окна, ходили активные слухи о переходе Витселя в европейский клуб. В итоге, отказ «Зенита» в трансфере в последний момент. Блог «Веселый футбол, или негативное мнение», разбирается, почему «Зенит» не прав
965
4.8
1 сентября 2016
Молодые звезды.
Закрылось трансферное окно для европейских клубов. Блог «Веселый футбол или негативное мнение» представляет вашему вниманию десятку самых дорогих приобретений игроков до 24 лет, за этот трансферный период.
525
4.5
17 августа 2016
Неплохие шансы
Состоялся первый матч противостояния «Аякс» – «Ростов». Хороший для гостевого матча результат и не плохие шансы на выход из группы. Блог «Веселый футбол, или негативное мнение» разбирает этот матч, и рассуждает о перспективах клуба с берегов Дона.
49
16 августа 2016
Заявочка. Радость и огорчение.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов огласил заявку на матчи со сборными Турции и Ганы. Блог «Веселый футбол, или негативное мнение», попробует разобраться, кто же этот вызов заслужил, а кому повезло, вызвали так, посмотреть.
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5
1
16 августа 2016
Им и дома хорошо!
Август, пора старта ведущих европейских чемпионатов, где к сожалению, мы не увидим отечественных футболистов, за исключением одного. Блог «Веселый футбол, или негативное мнение» рассуждает, а кто из Россиян мог бы сейчас радовать нас на полях Европы.
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5
15 августа 2016
Почему Бердыев круче Черчесова
Грядет чемпионат мира в России. Выбор того, кто поведет нашу сборную к высоким целям, сделан. Но оправдан ли он? Блог «Веселый футбол, или негативное мнение» разбирается в ситуации и предлагает своего кандидата на пост тренера сборной.
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16
15 августа 2016
Не убавит, не прибавит?
Лимит. Избитая тема. Категоричное мнение Мутко, и бесконечное число просьб, уставших от лимита болельщиков, об его отмене. Но как сказал Виталий Леонтьевич в одном интервью: «Отмена лимита ничего не убавит и не прибавит.» Так ли это?
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