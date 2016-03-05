Бердыев вновь наколдовал

Краткое резюме по матчу Крылья Советов- Ростов 05.03.2016 года

Ну, даже трудно себе представить, где черпает господин Бердыев магические силы, знания для того, что бы помогать Ростову добывать очки (может в своих чётках -не зря же их оператор перед началом матча показал крупным планом). В этой абсолютно-равной игре ростовчане в гостевом поединке сумели взять свои три очка. Против магии Курбана Бекиевича сегодня ничего не смогли сделать игроки из Самары и замена домашней арены на Саранск не помогла. Гацкан, до сегодняшнего дня в чемпионате не забивший ни одного мяча поражает ворота Лории в первом тайме, забивает "корявый» гол после отличной игры эпизодом ранее вратаря. Отлично сыгравший игрок Крыльев Мало зарабатывает пенальти во втором тайме. И казалось бы, ничья закономерна, но... Мало бьёт прямо в руки Джанаева. Больше ничего интересного в игре не было. А у Бердыева очередная непонятная победа. Он, что, на самом деле, Великий и ужасный?