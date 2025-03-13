Непомнящий назвал лучшего форварда РПЛ

Бывший тренер «Томи» Валерий Непомнящий оценил возвращение Артема Дзюбы в сборную России.
«Считаю, что вызов Дзюбы в сборную – абсолютно логичное решение тренерского штаба. В связи с меняющейся политической обстановкой национальная сборная, может, будет играть на более высоком уровне. Как бы удивительно это ни звучало, но на сегодня Дзюба – лучший нападающий РПЛ. Не иметь такого человека в составе – неправильно.
Вполне возможно, что Дзюба сможет побить рекорд Александра Кержакова в сборной. Обыграем Гренаду и все.
Примирение с Валерием Карпиным? А это никакое не примирение, очень функциональное решение. Карпин – тренер национальной сборной, его задача иметь в составе лучших на сегодняшний день. Когда возникает такой вопрос, то он должен это делать. Дзюба встретится с Карпиным, и они пожмут друг другу руки, а потом скажут: «Работаем, все в прошлом». Это абсолютно нормальное дело», – сказал Непомнящий.
- 19 марта Россия примет Гренаду, 25 марта – Замбию.
- Дзюбы не было в сборной с 2021 года.
- У игрока 30 голов за сборную – до звания лучшего бомбардира остался 1 гол.