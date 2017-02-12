Что ждет российские клубы в Лиге Европы?!

Зенит, Краснодар и Ростов пробились в плей – офф Лиги Европы, но смогут ли они себя достойно проявить или как обычно, потерпят фиаско?

Начнем пожалуй с Зенита, так как петербуржцы имеют больше всего шансов на победу, по мнению букмекеров, вперед пропустив лишь Манчестер Юнайтед и Шальке 04. А ведь и правда, заслуженно ли российскому клубу дают такие коэффициенты на победу или вновь мы увидим довольно вялую игру против середняков чемпионата Испании или Италии... Однако зная менталитет победителя Луческу, можно немного успокоиться и рассчитывать как минимум на полуфинал, хотя и предсезонные товарищеские матчи не внушают доверия, но записывать их на счет не стоит. А вот Андерлехт делит первое место с Брюгге и набирает или уже набрал максимальные кондиции к первому матчу 1\16 с Зенитом. Делая вывод, можно отметить, что матчи для сине – бело – голубых будут довольно сложными и шанс на выход в 1\8 составит лишь 50% .

Пройдемся немного и по Краснодару, им достался соперник куда сложнее. Лига Чемпионский Фенербахче, где играет по истине звездный состав, может доставить множество проблем игрокам из южной столицы России, но я думаю, что быки готовы дать фору туркам на своем поле, а вот в гостях им придется играть от обороны и удерживать счет первого матча. Шансы Краснодара равны 40% и то если команда Шалимова грамотно выстроит свою игру дома.

И на самое сладкое оставили Ростов. Сразу же приходит на ум фраза :» Да они Баварию обыграли, им уже ничего не страшно», а вот если игроки будут так думать, то скорее всего не пройдут дальше 1\8, и с трудом выбитая еврокубковая весна будет по сути никому не нужна. Сейчас все ожидают о ростовчан блестящей игры и невероятных успехов в Лиги Чемпионов, такое давление может сыграть с командой Бердыева плохую шутку, и фанатам желто – синих останется лишь лелеять в памяти победу над баварцами. Шансы Ростова так же составляют 50% на выход в 1\8.

А в общем лучше будет та команда, которая лучше всех провела предсезонку и смогла набрать нужную форму для первых матчей. Нам остается только верить, что в скором времени и российским клубам покоряться еврокубки.