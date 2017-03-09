«Мужики» против «Красных дьяволов»

Berkut082 поясняет почему Манчестер Юнайтед должен остерегаться Ростовчан, а также будут ли бороться «Манкунианцы» за трофей второй по значимости Лиги Европы.

На первый взгляд, противостояние представителя России «Ростова» и полпреда Англии «Манчестер Юнайтед» – одно из самых неровных на стадии. Один из самых неопытных участников стадии второго раунда плей-офф Лиги Европы сразится с главным фаворитом соревнования.

Пожалуй, перед стартом текущего еврокубкового сезона футболистов «Ростова» можно было условно разделить на три категории. К первой относились люди Курбана Бердыева. Это бывшие игроки «Рубина», которых он прекрасно знал и знает по совместной работе. Среди таковых опытные, испанец, защитник Сесар Навас и эквадорец, хавбек Кристиан Нобоа. Фактически этих двоих стоило называть самым важным звеном коллектива, эти парни сильны, как в измерении индивидуального мастерства, так и в отношении тактики. Также в свое время поиграли в Татарстане Александр Гацкан, а также нападающий Александр Бухаров. В конце концов, никак не пройти мимо Сердара Азмуна. Последний является наиболее талантливым и одаренным игроком «Ростова». Не все помнят, что Бердыев покупал его еще 17-летним…

Вторая и наиболее многочисленная по количеству категория, это футболисты, которые были «списаны» в других клубах. Самым очевидным примером среди таких футболистов является вратарь Сослан Джанаев, которого поклонники «Спартака» в свое время сильно невзлюбили за несколько ошибок в защите рамки ворот... В стане «сельмашей», команде с очень сильной обороной, Джанаев стал действовать куда увереннее.

Наконец, категория под номером три – в срочном порядке подписанные во имя еще Лиги чемпионов новички. И здесь можно отметить тот факт, что не все подписанты пришлись ко двору. Так, уже покинул команду сенегальский защитник, бывший игрок украинских клубов «Днепр» и «Металлист», Папа Гуйе. Но именно за счет тех двух первых условных «групп-категорий», о которых шла речь выше, «Ростов» проводит очень сильную кампанию.

Интересно, что перед возобновлением игр в РПЛ после перерыва «комбайнеры» находились в числе аутсайдеров лиги по проценту владения мячом. Как известно, подавляющее большинство очков этот клуб набирает дома, и в целом считается более чем «домашним» коллективом. Не приходится сомневаться, что и на этот матч, в контексте дуэли из двух поединков, ставка будет сделана огромная.

Ввиду того, что «Манчестер Юнайтед» – клуб, масштабы, возможности и желания которого никак не соизмеримы с таким турниром, как Лига Европы, еще осенью вопрос мотивации и желании «дьяволов» бороться в этом соревновании напрашивался сам собой. Так Жозе Моуриньо вообще намерен воевать за победу в Лиге Европы? Конечно же, его безусловным приоритетом остается борьба за возвращение в Лигу чемпионов (чемпионство ручкой уже помахало). Но так уж у топ-клубов (за редкими исключениями) заведено, что если команда выходит в еврокубковую весну в ЛЕ, то даже за титул явно второго разряда борется всерьез и с соответствующей отдачей. Не менее важно и то, что в последние годы коллективы Моуриньо не слишком избалованы трофеями, а в «Челси» он и вовсе полноценно провалился. Привыкать же к такому положению вещей Жозе, конечно же, не желает. Были даже разговоры о том, что как тренер из высшей «касты» специалистов Моуриньо себя изжил, но говорить о результатах его работы во главе команды МЮ пока рановато! Как бы то ни было, перебирать трофеями ни Жозе, ни Манчестер ныне себе позволить не могут, а значит, выкладываться в этой паре гости, чтобы пройти дальше, будут на полную катушку.