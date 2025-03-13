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Жена Карпина прокомментировала решение тренера вернуть Дзюбу в сборную

Вчера, 23:46
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Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина, прокомментировала решение мужа вернуть в команду Артема Дзюбу.

«Я не могу сказать, что мы прямо это обсуждали, но Валерий сказал, что вызывает Дзюбу в сборную. Я спросила: «Ты ему сам звонил?». На самом деле мы этому не придаем такого значения, как это любят делать журналисты, поэтому это не было феноменальным событием. В конце концов, Дзюба установил рекорд, у него все хорошо.

Был ли звонок Дзюбе от Валерия? Да, он всегда футболистам звонит сам. У Валерия и Дзюбы был конфликт больше медийный, чем имеет место на самом деле. Он всегда говорил, что когда кто‑то забивает и что-то демонстрирует, тот будет получать вызов (в сборную). Мне кажется, что это очень интересная история.

Все мы знаем, какое сейчас положение у сборной России, а вызов Дзюбы подогревает интерес к национальной команде, об этом тоже нельзя забывать. Понятно, что футбольная составляющая первоначальна, но посмотрите, как эту новость все подхватили, многие забыли, что у нас чемпионат России продолжается», – сказала Дарья.

  • 19 марта Россия примет Гренаду, 25 марта – Замбию.
  • Дзюбы не было в сборной с 2021 года.
  • У игрока 30 голов за сборную – до звания лучшего бомбардира остался 1 гол.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Акрон Россия Дзюба Артем Карпин Валерий
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Комментарии (1)
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СильныйМозг
1741899651
Мясное болото. Даже у федуна есть своя дура.
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