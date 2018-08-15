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03.08.2017 08:00Как живет клуб из Донецка, который играет в чужом городе и чей президент напоминает Галицкого. Репортаж «Бомбардира»«Олимпик» когда-то был академией на донецком пустыре, а теперь выступает в Лиге Европы. При этом клуб не покупает дорогих футболистов, а его президент до этого года сам играл за команду в официальных матчах. Сергей Беседин − с невероятной историей из Киева, о которой вы точно не знали.9
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