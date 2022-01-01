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ПАОК
Расписание
€ 103 млн
ПАОК - расписание матчей
Салоники
Греция. Суперлига
Стадион:
Тумба
Сайт:
http://www.paokfc.gr/
Тренер:
Алессио Лиски
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Статистика
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Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
20.09 | 21:00
Панетоликос
- : -
ПАОК
12.10 | 18:00
ПАОК
- : -
Каламата
18.10 | 21:00
ПАОК
- : -
Ираклис
25.10 | 21:00
ОФИ
- : -
ПАОК
01.11 | 20:00
ПАОК
- : -
Астерас
08.11 | 22:00
Олимпиакос
- : -
ПАОК
22.11 | 20:30
ПАОК
- : -
Кифисиас
29.11 | 22:00
АЕК
- : -
ПАОК
06.12 | 20:30
ПАОК
- : -
Волос
13.12 | 20:30
ПАОК
- : -
Панатинаикос
19.12 | 20:30
Астерас
- : -
ПАОК
10.01 | 20:30
Арис
- : -
ПАОК
16.01 | 19:00
ПАОК
- : -
Олимпиакос
23.01 | 19:00
Ираклис
- : -
ПАОК
30.01 | 19:00
ПАОК
- : -
Панетоликос
06.02 | 19:00
Каламата
- : -
ПАОК
13.02 | 19:00
ПАОК
- : -
АЕК
20.02 | 19:00
Кифисиас
- : -
ПАОК
27.02 | 19:00
ПАОК
- : -
Атромитос
06.03 | 19:00
Волос
- : -
ПАОК
13.03 | 19:00
ПАОК
- : -
ОФИ
20.03 | 19:00
Левадиакос
- : -
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