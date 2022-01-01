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Греция. Суперлига
Команды
ПАОК
Состав
€ 103 млн
ПАОК - состав команды
Салоники
Греция. Суперлига
Стадион:
Тумба
Сайт:
http://www.paokfc.gr/
Тренер:
Алессио Лиски
Состав
Статистика
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Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
99
Цифцис Антонис
Вра
27
€ 1.2 млн
1
Павленка Иржи
Вра
34
€ 0.7 млн
41
Монастирлис Димитриос
Вра
22
€ 0.25 млн
54
Баломенос Константинос
Вра
24
€ 0.175 млн
19
Коста Диего
Защ
27
€ 12 млн
5
Михайлидис Яннис
Защ
26
€ 4 млн
32
Тэйлор Грег
Защ
28
€ 4 млн
13
Яннулис Димитриос
Защ
30
€ 3 млн
4
Хацидиакос Пантелис
Защ
29
€ 3 млн
3
Кенни Джонджо
Защ
29
€ 2.5 млн
35
Санчес Хорхе
Защ
28
€ 2 млн
21
Баба Абдул Рахман
Защ
32
€ 2 млн
6
Элустондо Ариц
Защ
32
€ 1.5 млн
6
Ловрен Деян
Защ
37
€ 0.4 млн
20
Зафейрис Христос
Пол
23
€ 11 млн
14
Живкович Андрия
Пол
30
€ 8 млн
23
Луше Том
Пол
23
€ 7 млн
18
Якич Кристиян
Пол
29
€ 6 млн
2
Камара Мади
Пол
29
€ 5 млн
7
Сантамария Батист
Пол
31
€ 2.5 млн
8
Мейте Суалихо
Пол
32
€ 1.6 млн
10
Пелкас Димитриос
Пол
32
€ 1.2 млн
25
Тимианис Константинос
Пол
25
€ 0.45 млн
16
Ognjen Ugrešić
Пол
-
7
Якумакис Георгиос
Нап
31
€ 6 млн
27
Ндиайе Шериф
Нап
30
€ 5 млн
77
Десподов Кирил
Нап
29
€ 5 млн
63
Чалов Федор
Нап
28
€ 4 млн
47
Шоретайр Шола
Нап
22
€ 2 млн
22
Али Таха
Нап
28
€ 1.5 млн
11
Тайсон
Нап
38
€ 0.25 млн
19
Еремеефф Александер
Нап
32
-
Всего игроков: 32, из них вратарей: 4, защитников: 10, полузащитников: 10, нападающих: 8
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