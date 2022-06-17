- 14 января
- 16:16 Фото ПАОК бесплатно подписал экс-нападающего «Шахтера»
- 11 января
- 09:16 Изидор отказался переходить в ПАОК. Игрок полетел на сборы с «Локомотивом» 2
- 8 января
- 19:26 Стал известен клуб, который хочет арендовать Изидора у «Локомотива»
- 4 января
- 16:49 В ПАОКе прокомментировали новость об интересе «Зенита» и «Локо» к Ингасону 2
- 15:50 «Зенит» и «Локомотив» поборются за защитника ПАОКа и сборной Исландии (Иван Карпов)
- 17 июня 2022
- 23:48 Дзюба отказал ПАОКу и «Црвене Звезде». Он хочет в «Фенербахче» 8
- 19 мая 2022
- 10:41 Экс-спартаковец Яковлев: «Мной интересовались ПСВ и ПАОК. Были разговоры про «Челси» 2
- 15 апреля 2022
- 00:00 Лига конференций. «Рома» выбила «Буде-Глимт», забив четыре гола. «Фейеноорд» и «Марсель» также прошли дальше 1
- 8 апреля 2022
- 10:26 Разван Луческу: «Лучше, чтобы фанаты «Марселя» к нам не приезжали» 1
- 09:56 Фото Фанаты «Марселя» закидали трибуну фанатов ПАОКа файерами 2
- 00:14 Лига конференций. «Рома» проиграла «Буде-Глимту» Хайкина и другие результаты
- 18 марта 2022
- 17:16 «Буде-Глимт» Хайкина сыграет с «Ромой» и другие пары 1/4 финала Лиги конференций 2
- 01:25 Определились все четвертьфиналисты Лиги конференций 1
- 01:17 Лига конференций. ПАОК, «Рома», «Славия» и «Фейеноорд» прошли дальше
- 10 марта 2022
- 22:52 Лига конференций. «Рома» обыграла «Витесс», «Фейеноорд» разгромил «Партизан» и другие результаты
- 25 февраля 2022
- 15:28 «Базель» Чалова сыграет с «Марселем» и другие пары 1/8 финала Лиги конференций 1
- 01:50 Лига конференций. «Витесс», «Славия» и ПАОК вышли в 1/8 финала
- 17 февраля 2022
- 22:55 Лига конференций. «Рапид», ПСВ, «Славия» и «Мидтьюлланд» выиграли в первых матчах 1/16 финала
- 4 января 2022
- 17:59 ПАОК расторг контракт с Кагавой. Синдзи извинился перед игроками и болельщиками
- 13 декабря 2021
- 16:23 Жеребьевка стыков Лиги конференций. «Марсель» – «Карабах», «Спарта» – «Партизан» и другие пары 1
- 27 августа 2021
- 15:06 Жеребьевка Лиги конференций: все группы 10
- 27 января 2021
- 16:13 Фото Чемпион Англии Кагава перешел в ПАОК 1
- 19 декабря 2020
- 13:16 22-летний защитник «Барселоны» Ваге может завершить карьеру из-за травмы колена 6
- 5 ноября 2020
- 22:56 Лига Европы. «Тоттенхэм» обыграл «Лудогорец», «Рома» разгромила «ЧФР Клуж» и другие результаты 1
- 24 октября 2020
- 10:56 Кверквелия летом мог перейти в ПАОК
- 1 октября 2020
- 13:42 Видео «Краснодар» показал видео из раздевалки после победы над ПАОКом 4
- 09:39 Ари: «Соперники «Краснодара»? Хотелось бы сыграть с «Барселоной, «Реалом» и «Сити» 10
- 08:35 Камболов – о возможных соперниках «Краснодара» в ЛЧ: «Хочется грандов. Например, «Ювентус» 6