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ПАОК
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€ 103 млн
ПАОК - новости команды
Салоники
Греция. Суперлига
Стадион:
Тумба
Сайт:
http://www.paokfc.gr/
Тренер:
Алессио Лиски
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Таблица
Отказавший ЦСКА Банза подписал контракт с новым клубом
Вчера, 14:19
«Краснодар» отправил защитника в Грецию
5 сентября
2
ПАОК подтвердил трансфер чемпиона РПЛ
4 сентября
1
«Краснодар» близок к продаже 12-миллионного легионера
29 августа
2
«Бранн» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Бранн» – «ПАОК»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
Трансляция
«ПАОК» – «Бранн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
ПАОК – «Бранн»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
Фото
Дортмундская «Боруссия» купила за 32 миллиона полузащитника, которым интересовались «Зенит» и ЦСКА
17 августа
Оздоев: «Чемпионат Греции сильнее РПЛ»
15 августа
6
Зенитовец Дркушич перейдет не в ПАОК, а в клуб из Барселоны
14 августа
1
Трансляция
«Андерлехт» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026
13 августа
Раскрыта сумма трансфера Дркушича из «Зенита» в ПАОК
12 августа
В ПАОКе подтвердили аренду игрока «Зенита»
12 августа
«Андерлехт» – «ПАОК»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/2027
12 августа
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
12 августа
7
Слуцкий уличил ЦСКА в трансферном преступлении
10 августа
2
Трансляция
ПАОК – «Андерлехт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 августа 2026
6 августа
ПАОК – «Андерлехт»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026
5 августа
Трансляция
ПАОК – «Динамо» Киев: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2026
30 июля
ПАОК – «Динамо Киев»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/2027
29 июля
Макаров – о Чалове: «Человек забивал «Реалу», считаете, не идет карьера?»
27 июля
2
«Динамо Киев» – ПАОК: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/2027
22 июля
Нападающий сборной России отказал «Локомотиву»
18 июля
1
Фото
Чалов – после операции: «Даже самые примитивные движения даются с болью»
9 июля
1
Чалов перенес операцию: подробности
7 июля
Оздоев подписал контракт с топ-клубом РПЛ
6 июля
4
Назван срок контракта Оздоева с «Краснодаром»
6 июля
1
«Краснодар» согласовал контракт с Оздоевым
3 июля
16
Оздоев получил предложение от топ-клуба РПЛ
3 июля
13
1
2
3
4
5
Главные новости
Объявлены назначения судей на матчи 9-го тура РПЛ
12:28
2
Акинфеев сказал, убил ли он целую эпоху вратарей в ЦСКА
11:39
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Генич рассказал о неверной реакции на первый голевой пас Батракова в «Галатасарае»
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ЦСКА отправит защитника в сербский клуб
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Гурцкая раскритиковал «Спартак» за отказ от Самородова из-за кисты в колене
08:15
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