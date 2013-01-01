Турниры:
Греция. Суперлига (2022/2023)
|24 тур
|25 февраля, суббота
|20:00
|ПАС
|0:0
|ПАОК
|23 тур
|19 февраля, воскресенье
|21:30
|ПАОК
|2:0
|АЕК
|22 тур
|13 февраля, понедельник
|19:00
|Астерас
|2:2
|ПАОК
|21 тур
|5 февраля, воскресенье
|21:30
|ПАОК
|0:0
|Олимпиакос
|20 тур
|30 января, понедельник
|19:00
|ПАОК
|3:2
|Левадиакос
|19 тур
|22 января, воскресенье
|20:30
|Панатинаикос
|0:3
|ПАОК
|18 тур
|14 января, суббота
|21:00
|ПАОК
|0:0
|ОФИ
|17 тур
|7 января, суббота
|20:30
|ПАС Ламия
|0:3
|ПАОК
|16 тур
|4 января, среда
|21:00
|ПАОК
|1:0
|Арис
|15 тур
|28 декабря, среда
|21:00
|Атромитос
|1:1
|ПАОК
|14 тур
|22 декабря, четверг
|20:30
|Панетоликос
|0:2
|ПАОК
|13 тур
|13 ноября, воскресенье
|22:30
|ПАОК
|3:0
|Волос
|12 тур
|10 ноября, четверг
|22:30
|Ионикос
|0:3
|ПАОК
|11 тур
|5 ноября, суббота
|22:00
|ПАОК
|2:0
|ПАС
|10 тур
|30 октября, воскресенье
|20:30
|АЕК
|2:0
|ПАОК
|9 тур
|23 октября, воскресенье
|19:30
|ПАОК
|2:2
|Астерас
|8 тур
|17 октября, понедельник
|20:00
|Олимпиакос
|1:2
|ПАОК
|7 тур
|9 октября, воскресенье
|16:30
|Левадиакос
|1:1
|ПАОК
|6 тур
|2 октября, воскресенье
|21:30
|ПАОК
|1:2
|Панатинаикос
|5 тур
|18 сентября, воскресенье
|19:00
|ОФИ
|1:1
|ПАОК
|4 тур
|12 сентября, понедельник
|19:00
|ПАОК
|1:0
|ПАС Ламия
|3 тур
|4 сентября, воскресенье
|21:30
|Арис
|0:0
|ПАОК
|2 тур
|28 августа, воскресенье
|21:45
|ПАОК
|2:1
|Атромитос
|1 тур
|20 августа, суббота
|21:45
|ПАОК
|1:0
|Панетоликос