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    ПАОК - результаты

    Город Салоники
    Дивизион Греция-Суперлига
    Сайт http://www.paokfc.gr/
    Стадион Тумба
    Тренер Разван Луческу
    Турниры:
    Греция. Суперлига (2022/2023)
    24 тур
    		25 февраля, суббота 20:00 ПАС 0:0 ПАОК
    23 тур
    		19 февраля, воскресенье 21:30 ПАОК 2:0 АЕК
    22 тур
    		13 февраля, понедельник 19:00 Астерас 2:2 ПАОК
    21 тур
    		5 февраля, воскресенье 21:30 ПАОК 0:0 Олимпиакос
    20 тур
    		30 января, понедельник 19:00 ПАОК 3:2 Левадиакос
    19 тур
    		22 января, воскресенье 20:30 Панатинаикос 0:3 ПАОК
    18 тур
    		14 января, суббота 21:00 ПАОК 0:0 ОФИ
    17 тур
    		7 января, суббота 20:30 ПАС Ламия 0:3 ПАОК
    16 тур
    		4 января, среда 21:00 ПАОК 1:0 Арис
    15 тур
    		28 декабря, среда 21:00 Атромитос 1:1 ПАОК
    14 тур
    		22 декабря, четверг 20:30 Панетоликос 0:2 ПАОК
    13 тур
    		13 ноября, воскресенье 22:30 ПАОК 3:0 Волос
    12 тур
    		10 ноября, четверг 22:30 Ионикос 0:3 ПАОК
    11 тур
    		5 ноября, суббота 22:00 ПАОК 2:0 ПАС
    10 тур
    		30 октября, воскресенье 20:30 АЕК 2:0 ПАОК
    9 тур
    		23 октября, воскресенье 19:30 ПАОК 2:2 Астерас
    8 тур
    		17 октября, понедельник 20:00 Олимпиакос 1:2 ПАОК
    7 тур
    		9 октября, воскресенье 16:30 Левадиакос 1:1 ПАОК
    6 тур
    		2 октября, воскресенье 21:30 ПАОК 1:2 Панатинаикос
    5 тур
    		18 сентября, воскресенье 19:00 ОФИ 1:1 ПАОК
    4 тур
    		12 сентября, понедельник 19:00 ПАОК 1:0 ПАС Ламия
    3 тур
    		4 сентября, воскресенье 21:30 Арис 0:0 ПАОК
    2 тур
    		28 августа, воскресенье 21:45 ПАОК 2:1 Атромитос
    1 тур
    		20 августа, суббота 21:45 ПАОК 1:0 Панетоликос
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