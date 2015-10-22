Чем опасны «Бешикташ», ПАОК и «Ливерпуль»

После достаточно удачных выступлений российских команд в Лиге чемпионов наступает время баталий в Лиге Европы. «Бомбардир» представляет новых соперников «Локомотива», «Краснодара» и «Рубина».

«Бешикташ» (Стамбул, Турция)

Год основания: 1903

Прозвище: «Черные орлы»

Стадион: «Водафон Арена» (41 903)

В Лиге Европы: как 3-е место чемпионата Турции

Тренер: Сенол Гюнеш

Звезда: Марио Гомес

Путь в группу

«Бешикташ» не проходил отбор в Лигу Европы, как бронзовый призер чемпионата Турции, квалифицировавшись в группу напрямую. Команда Шенола Гюнеша достаточно очевидно занимает третье место в табели о рангах турецкого футбола – после «Галатасарая» и «Фенербахче», которые опередили «орлов» на восемь и пять очков соответственно в последнем чемпионате Турции. Стамбульский «Башакшехир», финишировавший на четвертом месте, отстал от «Бешикташа» на десять баллов.

Текущая форма

«Бешикташ» находится в приличной форме. В Лиге Европы команда взяла свои очки, обыграв «Скендербеу» и сыграв дома вничью со «Спортингом», не без помощи голов наших старых знакомых Гекхана Торе (экс -футболист «Рубина») и Хосе Сосы (бывший игрок «Металлиста»). Но главное для «орлов» сейчас то, что они лидируют в чемпионате, опережая «Фенербахче» и «Галатасарай» на два очка.

Самый лучший свой матч «орлы» провели 27 сентября, когда обыграли 3:2 на своем поле «Фенербахче» – дублем отличился Марио Гомес, а еще один гол на счету защитника «бахчеводов» Кьяера, отметившегося автоголом. Проиграл же «Бешикташ» только «Трабзонспору». А было это в далеком втором туре. Последний матч перед встречей с «Локомотивом» «Бешикташ» выиграл со счетом 1:0. Отличился Рикарду Куарежма.

Схема игры

Сенол Гюнеш отдает предпочтение схеме 4-2-3-1, хотя у него и есть два стабильно забивающих нападающих – Марио Гомес и Дженк Тосун. Турецкий форвард чаще выходит на замену, но при этом в чемпионате забил 4 гола в 6-ти матчах, в то время как у Гомеса – 6 голов в 8-ми поединках.

Главная звезда

Марио Гомес. Немецкий нападающий не нуждается в представлениях – еще совсем недавно он стабильно забивал за «Баварию». Но перебравшись в 2013 году в «Фиорентину», форвард значительно снизил свои показатели, что послужило поводом сменить Серию А на турецкую Суперлигу. В «Бешикташе» мощный форвард сразу же пришелся ко двору, но забивает пока только дуплетами – по два гола он отправил «Башакшехиру», «Фенербахче» и «Эскишехирспору».

Сильные стороны Марио Гомеса хорошо известны – умение играть головой, голевое чутье, приличные габариты, за счет которых Марио выигрывает единоборства у защитников. Стабильностью, правда, в последние годы Гомес не отличается, как и богатырским здоровьем. Но сейчас, похоже, он находится в хорошей форме и потому является главной ударной силой турецкого клуба.

Текстовый онлайн матча «Локомотив» – «Бешикташ»

ПАОК (Салоники, Греция)

Год основания: 1926

Прозвище: «Двуглавые орлы севера»

Стадион: «Тумба» (28 703)

В Лиге Европы: как 3-е место чемпионата Греции

Тренер: Игор Тудор

Звезда: Роберт Мак

Путь в группу

Проиграв на выезде 1:2, ПАОК ответил на «Тумбе» победой 6:0 с дублем Роберта Мака. ПАОК начинал свой путь в квалификации Лиги Европы со второго раунда, разобравшись с хорватским «Локомотивом». Следующим соперником был «Спартак» из словацкой Трнавы. Здесь грекам пришлось несладко. Уже на третьей минуте матча в Салониках красную карточку получил Мигель Витор, но ПАОК все же смог минимально выиграть благодаря голу Лукаса Переса. А в Словакии ПАОКу пришлось сначала отыгрываться, а затем снова играть в меньшинстве – на сей раз удален был Скондрас.

С трудом удержав ничью 1:1, ПАОК пробился в решающую квалификацию, где неожиданно не имел никаких проблем с датским «Брондбю». Уже в первом матче благодаря хет-трику Роберта Мака ПАОК победил 5:0, и ответный визит в Данию имел для «двуглавых орлов» лишь туристическую нагрузку.

Текущая форма

ПАОК сейчас находится не в лучшей форме, чем можно воспользоваться «Краснодару». Команда, принадлежащая хорошо известному в Краснодарском крае Ивану Саввиди, в двух последних матчах чемпионата набрала всего одно очко. И если поражение от «Олимпиакоса» никого не удивило, то ничья 3:3 с «Ираклисом» показала, что у команды Игора Тудора большие проблемы в обороне.

«Ираклис» – один из середнячков чемпионата Греции, но середняк, звезд с неба не хватающий и занимающий место в нижней половине таблицы. Тем не менее другая команда из Салоник настроилась на дерби, выиграв первый тайм, а когда Бербатов и Цавелас вывели вперед ПАОК, нашла в себе силы, чтобы сравнять счет в компенсированное время.

Схема игры

ПАОК играет по схеме, которую можно интерпретировать как 3-5-2 или 5-3-2 в зависимости от формата работы, которую выполняют латерали. Зачастую это Константинидис и Гарри Родригес или хорват Леовац, который может выйти слева. В случае если ПАОК настроен агрессивно атаковать в домашних стенах – это скорее 3-5-2, как и показано на схеме. Но если команде Игора Тудора нужно закрыться – фланговые игроки становятся защитниками, и схему стоит рассматривать как 5-3-2.

Главная звезда

Роберт Мак. Да, в ПАОКе есть Димитар Бербатов, хорошо известный по выступлениям за «Байер», «МЮ», «Тоттенхэм» и «Монако». Но болгарин – звезда давно минувших дней, а вот Роберт Мак – игрок, который находится на пике. Словак достаточно универсален, чтобы сыграть как в нападении, так и на позиции атакующего полузащитника, где он эффективно используется в сборной. В ПАОКе его даже с приходом Бербатова ставят в нападение, и Мак оправдывает это решение приличной результативностью. Причем забивает Роберт чаще в еврокубках, где без его голов ПАОК, возможно, и не прошел бы квалификацию в групповой раунд Лиги Европы. Единственный гол ПАОКа, забитый в группе ЛЕ в ворота «Боруссии», – как раз на счету Роберта Мака.

Текстовый онлайн матча ПАОК – «Краснодар»

«Ливерпуль» (Англия)

Год основания: 1892

Прозвище: «Красные»

Стадион: «Энфилд Роуд» (45 276)

В Лиге Европы: как 6-е место чемпионата Англии

Тренер: Юрген Клопп

Звезда: Симон Миньоле

Путь в группу

«Ливерпуль» не проходил квалификацию в групповой раунд как команда, попавшая в ЛЕ по квоте от Кубка Англии. В прошлом сезоне на Туманном Альбионе все кубки заграбастали представители топ-4, и потому пятое и шестое места чемпионата – «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» – получили право напрямую попасть в группу ЛЕ. Эта сомнительная радость пока что отмечалась экспериментальными составами от Брендана Роджерса в матчах с «Бордо» и «Сьоном». В Лиге Европы у него играли Росситер, Туре, Ориги, Айб, Чиривелла, Брэннаган. Теперь у «Ливерпуля» новый менеджер, и неизвестно как к Лиге Европы отнесется Юрген Клопп.

И все же матч с «Рубином» станет для Клоппа первым на «Энфилд Роуд», и потому вполне можно ожидать от Юргена желания одержать здесь уверенную победу. Будем ориентироваться на это, но держать в уме и возможности для ротации состава, которыми европейские топ-клубы всегда пользуются во втором по значимости евротурнире.

Текущая форма

Пока что «Ливерпуль» только привыкает к новому менеджеру и его требованиям, проведя под руководством Клоппа лишь один матч, завершившийся нулевой ничьей с «Тоттенхэмом». Эксперты сразу же отметили то, что «Ливерпуль» стал больше бегать, больше прессинговать, став первой командой в нынешнем сезоне, сумевшей превзойти по движению «Тоттенхэм». Игроки «Ливерпуля» сделали на 50 рывков больше, чем соперник, были активнее в первые полчаса игры и в итоге превзошли «Тоттенхэм» по проценту владения мячом.

Главной проблемой «Ливерпуля» стали травмы нападающих – Бентеке, Старриджа и Ингса. Данни Ингс выбыл всерьез и надолго, Старридж, возможно, поправится к игре с «Саутгемптоном». А вот Бентеке только вернулся к тренировкам, но сыграть с «Рубином» не сможет, как и Фирмино с Ловреном.Прооперированы Гомес и Ингс, все еще травмирован Фланаган. А молодого Росситера, по словам Клоппа, просто загнали.19-летний полузащитник сыграл три матча за пять дней, что Юрген считает ненормальным.

Схема игры

Юрген Клопп делает ставку на схему 4-2-3-1, крайне редко изменяя ей, и потому можно смело говорить, что время тактических экспериментов, которые были свойственны Брендану Роджерсу на «Энфилде», прошло. Немецкий тренер будет искать лучшие кадровые сочетания под эту схему, но само построение вряд ли изменит. 4-2-3-1 – достаточно гибкая и современная схема, использование которой позволяет создать баланс между атакой и обороной, который необходим «Ливерпулю».

В условиях, когда у Клоппа на скамейке запасных в матче с «Тоттенхэмом» была одна молодежь да Коло Туре с Джо Алленом, стоит ожидать повторения того состава с некоторыми правками. Предположим, что ротация может вылиться лишь в выход в основе Айба и Аллена, а вот в нападении, несмотря на плохую форму Ориги, у Клоппа нет совершенно никаких вариантов.

Главная звезда

Симон Миньоле. Когда травмированы Бентеке и Старридж, главной звездой «Ливерпуля» стоит назвать бельгийского голкипера Симона Миньоле. Именно его надежная игра помогла «красным» добыть ничью в первом матче под руководством Юргена Клоппа. Этот «сухой» матч был уже 13-м для Симона в 2015 году в матчах АПЛ – лучший показатель среди голкиперов лиги за этот календарный период.

У Миньоле в «Ливерпуле» было всякое: адаптация, ошибки, неудачный период. Но сейчас он – едва ли не самый стабильный игрок команды.

Текстовый онлайн матча «Ливерпуль» – «Рубин»