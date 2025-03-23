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Товарищеские матчи. Сборные
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Пакистан
Новости
Новости сборной Пакистана по футболу
Товарищеские матчи. Сборные
Сайт:
http://pff.com.pk/
Тренер:
Стефен Константин
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Трансляция
Афганистан – Пакистан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 июня 2026
7 июня
Афганистан – Пакистан: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.8
6 июня
Трансляция
Мальдивы – Пакистан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 июня 2026
4 июня
Мальдивы – Пакистан: прогноз и ставки на матч 4 июня 2026 с коэффициентом 1.70
3 июня
200-я сборная мира отказалась играть с Россией
2025.03.23 21:24
7
Сборная Пакистана не будет играть с Россией в 2025 году
2025.01.21 21:21
2
Пакистан прокомментировал возможность сыграть с Россией в 2025 году
2024.10.30 10:50
Глебов сравнил пользу от тренировки сборной России с детьми и игры с Пакистаном
2024.10.17 10:51
В Пакистане прокомментировали ситуацию с возможным товарищеским матчем с Россией
2024.10.17 08:09
Корнеев – о матче России с Пакистаном: «Они должны приползти на коленях, чтобы мы с ними сыграли»
2024.10.10 21:35
15
Онопко раскритиковал сборную Пакистана
2024.10.10 13:57
1
В сборной Пакистана сделали заявление о матче с Россией
2024.10.09 18:00
3
Карпин прокомментировал ситуацию с подготовкой матча против неофициальной сборной Пакистана
2024.10.09 13:19
3
Юран высказался о возможном матче России с Пакистаном
2024.10.09 10:55
Бывший тренер сборной России объяснил, почему нужно провести матч с Пакистаном
2024.10.09 09:33
6
Смородская раскритиковала идею матча России с Пакистаном
2024.10.09 00:48
Реакция Мостового на возможный матч России с Пакистаном
2024.10.08 22:55
2
Газзаев двумя словами описал возможный матч России с Пакистаном
2024.10.08 22:22
8
Канчельскис заявил, что футболисты сборной России унизят себя, если сыграют с Пакистаном
2024.10.08 21:30
2
«Мы что, помойка?!»: Колосков жестко отреагировал на будущий матч России с неофициальной сборной Пакистана
2024.10.08 19:37
29
В Пакистане сообщили, где будут набирать игроков для матча с Россией
2024.10.08 18:46
9
Пакистан заявил, что не получил ответа от РФС о матче в ноябре
2024.10.08 14:35
Пакистан объяснил отказ от матча с Россией в октябре
2024.10.07 13:13
1
Пакистан согласился сыграть с Россией в ноябре
2024.10.05 13:53
11
РФС не смог договориться о матче Россия – Пакистан
2024.09.30 19:00
10
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