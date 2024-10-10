Онопко раскритиковал сборную Пакистана

Тренер сборной России Виктор Онопко высказался об отмене товарищеского матча с Пакистаном.

Стороны вели переговоры о проведении матча в октябре, но безуспешно.

В итоге российская сборная осталась без соперников на текущее международное окно.

Была вероятность, что на игру с Россией приедет неофициальная сборная Пакистана, составленная из футболистов местных клубов.

– Почему решили отпустить игроков по домам уже в четверг, до даты запланированного окончания сбора?

– Когда узнали, что игры не будет, решили отпустить ребят. Им нужно отдохнуть немного. Сегодня они проведут тренировку на стадионе «Динамо» и после поедут по домам. Мы тоже вернемся в Ростов‑на‑Дону – на автобусе.

Собрались командой в Новогорске, провели несколько тренировок, пообщались. Мероприятия на сборе были не менее полезными, чем товарищеская игра.

И открытая тренировка для детей – мощное событие для футболистов и зрителей, РФС организовал отличное мероприятие. Популяризация и развитие футбола – важное направление, за которое футболисты и тренеры тоже ответственны.

– Нет ли разочарования, что не удалось провести товарищеский матч с Пакистаном?

– Лучше бы сразу сказали: да или нет. А то всe время: завтра да завтра. Мы же готовимся к сбору, но не знаем, будет игра или нет, и если будет, то когда. Отсюда выходит вопрос, какую нагрузку давать футболистам на тренировках.

Александр Валерьевич (Дюков) и Максим Львович (Митрофанов), РФС с лета делали всe возможное и невозможное, чтобы матч в октябре состоялся. Но со стороны пакистанцев было принято решение, что они не могут играть сейчас. Вот такое отношение больше всего расстраивает.