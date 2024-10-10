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    Онопко раскритиковал сборную Пакистана

    Тренер сборной России Виктор Онопко высказался об отмене товарищеского матча с Пакистаном.

    • Стороны вели переговоры о проведении матча в октябре, но безуспешно.
    • В итоге российская сборная осталась без соперников на текущее международное окно.
    • Была вероятность, что на игру с Россией приедет неофициальная сборная Пакистана, составленная из футболистов местных клубов.

    – Почему решили отпустить игроков по домам уже в четверг, до даты запланированного окончания сбора?

    – Когда узнали, что игры не будет, решили отпустить ребят. Им нужно отдохнуть немного. Сегодня они проведут тренировку на стадионе «Динамо» и после поедут по домам. Мы тоже вернемся в Ростов‑на‑Дону – на автобусе.

    Собрались командой в Новогорске, провели несколько тренировок, пообщались. Мероприятия на сборе были не менее полезными, чем товарищеская игра.

    И открытая тренировка для детей – мощное событие для футболистов и зрителей, РФС организовал отличное мероприятие. Популяризация и развитие футбола – важное направление, за которое футболисты и тренеры тоже ответственны.

    – Нет ли разочарования, что не удалось провести товарищеский матч с Пакистаном?

    Лучше бы сразу сказали: да или нет. А то всe время: завтра да завтра. Мы же готовимся к сбору, но не знаем, будет игра или нет, и если будет, то когда. Отсюда выходит вопрос, какую нагрузку давать футболистам на тренировках.

    Александр Валерьевич (Дюков) и Максим Львович (Митрофанов), РФС с лета делали всe возможное и невозможное, чтобы матч в октябре состоялся. Но со стороны пакистанцев было принято решение, что они не могут играть сейчас. Вот такое отношение больше всего расстраивает.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (1)
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    Питерский князь
    1728558948
    А кто в сборную Пакистана входят, Бердяев да Газаев? Ещё, возможно Спартач 80. :)))
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