Пакистан согласился сыграть с Россией в ноябре

Медиаменеджер сборной Пакистана Мухаммад Яшал рассказал о ситуации с проведением матча против сборной России в октябре.

– 23 сентября мы получили приглашение от РФС провести товарищеский матч со сборной России. Но учитывая, что нужно провести определенную подготовку, собрать команду и официальных лиц, решить логистические вопросы, Федерация футбола Пакистана попросила перенести игру на ноябрь.

Многие футболисты находятся в разных странах, поэтому требуется время. Мы физически не успели бы в отрезок до 11 октября – даты, в которую предлагалось сыграть.

– Игра состоится в ноябре?

– Мы направили ответ в РФС, что готовы провести матч в ноябре. Но до сих пор ответа не пришло. Как только мы получим ответ, начнем готовиться. Все зависит от ответа из РФС.

– Но вы готовы прилететь в Россию?

– Да, готовы. Эта игра стала бы частью нашей подготовки.