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    Пакистан согласился сыграть с Россией в ноябре

    Медиаменеджер сборной Пакистана Мухаммад Яшал рассказал о ситуации с проведением матча против сборной России в октябре.

    – 23 сентября мы получили приглашение от РФС провести товарищеский матч со сборной России. Но учитывая, что нужно провести определенную подготовку, собрать команду и официальных лиц, решить логистические вопросы, Федерация футбола Пакистана попросила перенести игру на ноябрь.

    Многие футболисты находятся в разных странах, поэтому требуется время. Мы физически не успели бы в отрезок до 11 октября – даты, в которую предлагалось сыграть.

    – Игра состоится в ноябре?

    – Мы направили ответ в РФС, что готовы провести матч в ноябре. Но до сих пор ответа не пришло. Как только мы получим ответ, начнем готовиться. Все зависит от ответа из РФС.

    – Но вы готовы прилететь в Россию?

    – Да, готовы. Эта игра стала бы частью нашей подготовки.

    • Пакистан занимает 197-е место в рейтинге ФИФА.
    • В отборе ЧМ-2026 Пакистан прошел в первом раунде Камбоджу (1:0 по сумме двух матчей), а во втором потерпел на групповом этапе 6 поражений в 6 встречах от Иордании, Саудовской Аравии и Таджикистана с общим счетом 1:26.
    • Ожидается, что октябрьский сбор национальной команды России будет отменен из-за отсутствия соперников. РФС пока не делал официального заявления об этом.
    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    05.10.2024 13:53
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    Комментарии (13)
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    fakeid
    1728126128
    жесть какая. кстати, а когда мы играли с киргизами в бишкеке - тогда же говорили, что потом сыграют ответку в мск/спб. и где оно? и с таджиками договорённости были, но после крокуса понятно, что нахер их.
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    MazaiNN
    1728127180
    — Алё! — А? — Это Пакистан? — Да — Нам нужен один килограмм. — Будет... (АК 47)
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    Из Твери Леха
    1728130796
    Пакистан так-то футбольная страна. Они мячики делают футбольные.
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    Spartak_forv@
    1728131302
    197-е место в рейтинге ФИФА,одна победа за шесть последних лет.Можно задаться целью и побить рекорд Франции с 14 забитыми мячами.Пора обновлять книгу рекордов России)
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    ...уефан
    1728131615
    ...с.у.к.а, противно читать всё это!!!...
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    ВетеR
    1728132166
    с Пакистаном нужно в лапту сыграть, точно согласятся, по поводу футбола .... возможно )
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    FRZZ
    1728135988
    После Пакистана можно с Афганскими талибами играть…. только это будет уже не футбол.
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    k611
    1728140148
    Лучше бы тогда с Ираном или Китаем сыграть.
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