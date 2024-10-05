Пакистан согласился сыграть с Россией в ноябре

Медиаменеджер сборной Пакистана Мухаммад Яшал рассказал о ситуации с проведением матча против сборной России в октябре.
– 23 сентября мы получили приглашение от РФС провести товарищеский матч со сборной России. Но учитывая, что нужно провести определенную подготовку, собрать команду и официальных лиц, решить логистические вопросы, Федерация футбола Пакистана попросила перенести игру на ноябрь.
Многие футболисты находятся в разных странах, поэтому требуется время. Мы физически не успели бы в отрезок до 11 октября – даты, в которую предлагалось сыграть.
– Игра состоится в ноябре?
– Мы направили ответ в РФС, что готовы провести матч в ноябре. Но до сих пор ответа не пришло. Как только мы получим ответ, начнем готовиться. Все зависит от ответа из РФС.
– Но вы готовы прилететь в Россию?
– Да, готовы. Эта игра стала бы частью нашей подготовки.
- Пакистан занимает 197-е место в рейтинге ФИФА.
- В отборе ЧМ-2026 Пакистан прошел в первом раунде Камбоджу (1:0 по сумме двух матчей), а во втором потерпел на групповом этапе 6 поражений в 6 встречах от Иордании, Саудовской Аравии и Таджикистана с общим счетом 1:26.
- Ожидается, что октябрьский сбор национальной команды России будет отменен из-за отсутствия соперников. РФС пока не делал официального заявления об этом.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.