Пакистан прокомментировал возможность сыграть с Россией в 2025 году

Менеджер по связам с общественностью Пакистанской футбольной федерации Мухаммад Яшал сообщил, что матча со сборной России в 2025 году в планах нет.
– Возможно ли проведение матча сборных России и Пакистана в 2025 году?
– На данный момент у нас нет таких планов на следующий год. Если что‑то станет известно на этот счет, мы оповестим вас.
– Но Пакистану все еще интересен матч с Россией?
– Пока не можем сказать.
- В этом году товарищеский матч Россия – Пакистан был запланирован на 11 октября, но в итоге не состоялся.
- В ноябре российская сборная сыграет с Брунеем и Сирией.
Источник: «Матч ТВ»