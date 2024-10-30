Пакистан прокомментировал возможность сыграть с Россией в 2025 году

Менеджер по связам с общественностью Пакистанской футбольной федерации Мухаммад Яшал сообщил, что матча со сборной России в 2025 году в планах нет.

– Возможно ли проведение матча сборных России и Пакистана в 2025 году?

– На данный момент у нас нет таких планов на следующий год. Если что‑то станет известно на этот счет, мы оповестим вас.

– Но Пакистану все еще интересен матч с Россией?

– Пока не можем сказать.