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    • Корнеев – о матче России с Пакистаном: «Они должны приползти на коленях, чтобы мы с ними сыграли»

    Корнеев – о матче России с Пакистаном: «Они должны приползти на коленях, чтобы мы с ними сыграли»

    Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» Игорь Корнеев высказался об отмене товарищеского матча между сборными России и Пакистана.

    • Стороны вели переговоры о проведении матча в октябре, но безуспешно.
    • В итоге российская сборная осталась без соперников на текущее международное окно.
    • Была вероятность, что на игру с Россией приедет неофициальная сборная Пакистана, составленная из футболистов местных клубов.

    – Правильное решение, что мы не стали играть с «людьми из Пакистана», как выразился Карпин?

    – Знаете, они сами должны приползти к нам на коленях. А мы еще смотрим, что они скажут или не скажут. Они должны приползти на коленях, чтобы мы с ними сыграли.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (10)
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    pasha-ansh@mail.ru
    1728585613
    блин да на..,нам эта "менапауза" продолжали бы чемп, только команды разыгрались, смотреть было приятно, а тут опять
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    NewLife
    1728586818
    Разрешите поинтересоваться, почему они должны "приползти на коленях", чем они обязаны. Полагаю, они даже не знают о существовании таких корнеевых. У нас провозглашен политический курс на восток, и унижать азиатов как то не уместно. Бомбардир, не боитесь надзорных органов ?
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    Persona_non_Grata
    1728587754
    "– Знаете, они сами должны приползти к нам на коленях..." - что-то это не заметно, а вот кто ходит-бродит в поисках хоть кого-то - это вот вижу !!! (((
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    n876
    1728588740
    Они должны приползти на коленях, чтобы мы с ними сыграли==== Для чего ? Почему ? Им настолько покуй на матч с сборной России, что они даже собирались выставить неофициальную сборную.)))
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    insider_retro
    1728589225
    В нынешнее время никто никому ничего не должен...
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