Корнеев – о матче России с Пакистаном: «Они должны приползти на коленях, чтобы мы с ними сыграли»

Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» Игорь Корнеев высказался об отмене товарищеского матча между сборными России и Пакистана.

Стороны вели переговоры о проведении матча в октябре, но безуспешно.

В итоге российская сборная осталась без соперников на текущее международное окно.

Была вероятность, что на игру с Россией приедет неофициальная сборная Пакистана, составленная из футболистов местных клубов.

– Правильное решение, что мы не стали играть с «людьми из Пакистана», как выразился Карпин?

– Знаете, они сами должны приползти к нам на коленях. А мы еще смотрим, что они скажут или не скажут. Они должны приползти на коленях, чтобы мы с ними сыграли.