В Пакистане прокомментировали ситуацию с возможным товарищеским матчем с Россией

Медиаменеджер сборной Пакистана Мухаммад Яшал сообщил, что Пакистанская футбольная федерация пока не получила ответа от РФС о проведении товарищеского матча со сборной России.

«Федерация футбола Пакистана до сих пор не получила ответа от РФС. Перенос товарищеского матча на 2025 год? Все зависит от ответа РФС. Остается только ждать», – сказал Яшал.