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    • Газзаев двумя словами описал возможный матч России с Пакистаном

    Газзаев двумя словами описал возможный матч России с Пакистаном

    Валерий Газзаев выступил против проведения товарищеского матча между Россией и Пакистаном.

    • Резидент «Коммент.Шоу» Алексей Хрущев сообщил, что россияне примут Пакистан 11 октября.
    • В Пакистане проинформировали: это будет неофициальная сборная.

    «Я посмотрел сейчас рейтинг ФИФА. Пакистан на 197-м месте. Если честно, играть с такими сборными – это стыдно и неловко.

    Намного целесообразнее было бы организовать полноценный недельный сбор, посмотреть потенциальных кандидатов в сборную и в конце сыграть контрольный матч между собой при болельщиках.

    Я думаю, это было бы намного лучше. Нужно себя уважать», – сказал Газзаев.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.10.2024 22:22
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    Комментарии (11)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    MazaiNN
    1728416258
    Хочется услышать аргументы противоположной стороны. Инициатора так сказать этой встречи.
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    n876
    1728416815
    Пакистан на 197-м месте. Если честно, играть с такими сборными – это стыдно и неловко.===== Ну если даже Таджикистан на 103-м месте Россию послал...Куды ей деваться. Скоро с Эритреей будут договариваться. Эритрея --самое последнее 211-е место.
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    Anton01011969
    1728417023
    А что такого плохого, что бы сыграть с Пакистаном??? Или у нас в сборной играют все Пеле, Марадоны или Месси с Рональдо??? Вон Фареры, Люксембург и другие маленькие страны уже выходят в крупные мировые соревнования!!! Что значит стыдно и неловко??? Зажрались вы господа и обнаглели в конец!!!
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    BoevStas1
    1728417113
    Скоро совсем,все будут и хотеть играть с нами,увидите.Просто однополярный мир изжил себя...Их спасет только 3 мировая,но думаю не нхватит духа ,не у нас ,не у них.. Хотя пусть этот чертов Мир валится в труху)))
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    Питерский князь
    1728418629
    Я, тоже не понял, зачем нам срамтак в РПЛ?
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