Газзаев двумя словами описал возможный матч России с Пакистаном

Валерий Газзаев выступил против проведения товарищеского матча между Россией и Пакистаном.

Резидент «Коммент.Шоу» Алексей Хрущев сообщил, что россияне примут Пакистан 11 октября.

В Пакистане проинформировали: это будет неофициальная сборная.

«Я посмотрел сейчас рейтинг ФИФА. Пакистан на 197-м месте. Если честно, играть с такими сборными – это стыдно и неловко.

Намного целесообразнее было бы организовать полноценный недельный сбор, посмотреть потенциальных кандидатов в сборную и в конце сыграть контрольный матч между собой при болельщиках.

Я думаю, это было бы намного лучше. Нужно себя уважать», – сказал Газзаев.