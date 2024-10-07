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    Пакистан объяснил отказ от матча с Россией в октябре

    Менеджер по связям с общественностью Пакистанской федерации футбола (PFF) Мухаммад Яшал сообщил о проблемах, с которыми PFF столкнулась при подготовке матча с Россией.

    – РФС настаивает, что PFF согласилась провести товарищеский матч 11 октября, договоренность была. Что можете сказать по этому поводу? Почему в итоге ничего не вышло?

    – Вы абсолютно правы. PFF и РФС провели переговоры и планировали организовать матч. РФС 23 сентября официально сообщил нашему операционному отделу, что готов принять Пакистан. Однако из‑за нехватки времени не удалось уложиться в короткий срок, тем более что большинство игроков сейчас не в Пакистане.

    Сбор футболистов и другие логистические соображения привели к переносу матча. PFF обратилась к РФС с просьбой перенести игру на ноябрь.

    • Пакистан занимает 197-е место в рейтинге ФИФА.
    • В отборе ЧМ-2026 Пакистан прошел в первом раунде Камбоджу (1:0 по сумме двух матчей), а во втором потерпел на групповом этапе 6 поражений в 6 встречах от Иордании, Саудовской Аравии и Таджикистана с общим счетом 1:26.
    • Сбор национальной команды России в октябре, которые начался сегодня, может пройти без товарищеских матчей.
    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (4)
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    The only one
    1728298223
    отмазался...
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    MazaiNN
    1728298995
    Вот те раз... Говорит игроки сборной сейчас не в Пакистане. Дайте время. Пока всех этих гастарбайтеров соберёшь...
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    Питерский князь
    1728299572
    Наша сборная может спокойно перенести матч в Киев. Всеравно Глушенков травмирован.
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