Пакистан объяснил отказ от матча с Россией в октябре

Менеджер по связям с общественностью Пакистанской федерации футбола (PFF) Мухаммад Яшал сообщил о проблемах, с которыми PFF столкнулась при подготовке матча с Россией.
– РФС настаивает, что PFF согласилась провести товарищеский матч 11 октября, договоренность была. Что можете сказать по этому поводу? Почему в итоге ничего не вышло?
– Вы абсолютно правы. PFF и РФС провели переговоры и планировали организовать матч. РФС 23 сентября официально сообщил нашему операционному отделу, что готов принять Пакистан. Однако из‑за нехватки времени не удалось уложиться в короткий срок, тем более что большинство игроков сейчас не в Пакистане.
Сбор футболистов и другие логистические соображения привели к переносу матча. PFF обратилась к РФС с просьбой перенести игру на ноябрь.
- Пакистан занимает 197-е место в рейтинге ФИФА.
- В отборе ЧМ-2026 Пакистан прошел в первом раунде Камбоджу (1:0 по сумме двух матчей), а во втором потерпел на групповом этапе 6 поражений в 6 встречах от Иордании, Саудовской Аравии и Таджикистана с общим счетом 1:26.
- Сбор национальной команды России в октябре, которые начался сегодня, может пройти без товарищеских матчей.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.