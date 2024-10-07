Пакистан объяснил отказ от матча с Россией в октябре

Менеджер по связям с общественностью Пакистанской федерации футбола (PFF) Мухаммад Яшал сообщил о проблемах, с которыми PFF столкнулась при подготовке матча с Россией.

– РФС настаивает, что PFF согласилась провести товарищеский матч 11 октября, договоренность была. Что можете сказать по этому поводу? Почему в итоге ничего не вышло?

– Вы абсолютно правы. PFF и РФС провели переговоры и планировали организовать матч. РФС 23 сентября официально сообщил нашему операционному отделу, что готов принять Пакистан. Однако из‑за нехватки времени не удалось уложиться в короткий срок, тем более что большинство игроков сейчас не в Пакистане.

Сбор футболистов и другие логистические соображения привели к переносу матча. PFF обратилась к РФС с просьбой перенести игру на ноябрь.