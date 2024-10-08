Пакистан заявил, что не получил ответа от РФС о матче в ноябре

Медиаменеджер сборной Пакистана Мухаммад Яшал рассказал, что ответа из РФС по поводу предложения провести товарищеский матч с Россией в ноябре так и не пришло. При этом пакистанцы готовы играть.

«Никакого ответа от РФС по поводу ноябрьского товарищеского матча мы так и не получили», – заявил Яшал.