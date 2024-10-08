Пакистан заявил, что не получил ответа от РФС о матче в ноябре

Медиаменеджер сборной Пакистана Мухаммад Яшал рассказал, что ответа из РФС по поводу предложения провести товарищеский матч с Россией в ноябре так и не пришло. При этом пакистанцы готовы играть.
«Никакого ответа от РФС по поводу ноябрьского товарищеского матча мы так и не получили», – заявил Яшал.
- Сборная России планировала провести товарищеский матч с Пакистаном, однако федерациям не удалось договориться по срокам.
- В октябре национальная команда России осталась без соперников, однако было принято решение все равно провести сбор.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.