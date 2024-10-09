Карпин прокомментировал ситуацию с подготовкой матча против неофициальной сборной Пакистана

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о ситуации с возможным матчем против Пакистана.

Резидент «Коммент.Шоу» Алексей Хрущев сообщил, что россияне примут Пакистан 11 октября.

В Пакистане проинформировали: это будет неофициальная сборная.

– Знаете ли вы, будет ли матч?

– Такая же информация, как и у вас. Вроде бы состоится, но это не точно. С Пакистаном. С людьми из Пакистана.

– Люди из Пакистана нормальный соперник?

– Это не нормальный соперник. Это мое мнение, смысл играть не со сборной. Смысла играть с людьми из Пакистана нет. Есть определенные процедуры, которые выполняет сборная и федерация. Анкеты отправляются в УЕФА и ФИФА. И если не будет считаться матч сборной, то смысла нет.

– Это сказал представитель Пакистана.

– Если будет официальная анкета от сборной Пакистана, то хорошо. Как будет на самом деле, я не знаю.

– Это будет удар по репутации РФС?

– Так не готов сказать. Если будет подтверждено ФИФА, то нет. Если не будет, то, надеюсь, не будет игры