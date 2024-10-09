Карпин прокомментировал ситуацию с подготовкой матча против неофициальной сборной Пакистана

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о ситуации с возможным матчем против Пакистана.
- Резидент «Коммент.Шоу» Алексей Хрущев сообщил, что россияне примут Пакистан 11 октября.
- В Пакистане проинформировали: это будет неофициальная сборная.
– Знаете ли вы, будет ли матч?
– Такая же информация, как и у вас. Вроде бы состоится, но это не точно. С Пакистаном. С людьми из Пакистана.
– Люди из Пакистана нормальный соперник?
– Это не нормальный соперник. Это мое мнение, смысл играть не со сборной. Смысла играть с людьми из Пакистана нет. Есть определенные процедуры, которые выполняет сборная и федерация. Анкеты отправляются в УЕФА и ФИФА. И если не будет считаться матч сборной, то смысла нет.
– Это сказал представитель Пакистана.
– Если будет официальная анкета от сборной Пакистана, то хорошо. Как будет на самом деле, я не знаю.
– Это будет удар по репутации РФС?
– Так не готов сказать. Если будет подтверждено ФИФА, то нет. Если не будет, то, надеюсь, не будет игры
- Россия отстранена от официальных матчей с 2022 года.