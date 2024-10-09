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    • Карпин прокомментировал ситуацию с подготовкой матча против неофициальной сборной Пакистана

    Карпин прокомментировал ситуацию с подготовкой матча против неофициальной сборной Пакистана

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о ситуации с возможным матчем против Пакистана.

    • Резидент «Коммент.Шоу» Алексей Хрущев сообщил, что россияне примут Пакистан 11 октября.
    • В Пакистане проинформировали: это будет неофициальная сборная.

    – Знаете ли вы, будет ли матч?

    – Такая же информация, как и у вас. Вроде бы состоится, но это не точно. С Пакистаном. С людьми из Пакистана.

    – Люди из Пакистана нормальный соперник?

    – Это не нормальный соперник. Это мое мнение, смысл играть не со сборной. Смысла играть с людьми из Пакистана нет. Есть определенные процедуры, которые выполняет сборная и федерация. Анкеты отправляются в УЕФА и ФИФА. И если не будет считаться матч сборной, то смысла нет.

    – Это сказал представитель Пакистана.

    – Если будет официальная анкета от сборной Пакистана, то хорошо. Как будет на самом деле, я не знаю.

    – Это будет удар по репутации РФС?

    – Так не готов сказать. Если будет подтверждено ФИФА, то нет. Если не будет, то, надеюсь, не будет игры

    • Россия отстранена от официальных матчей с 2022 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 13:19
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    Комментарии (3)
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    ...уефан
    1728469602
    ...даже обсуждать такое - западло(...
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    bset
    1728470177
    Весь мир на нашей стороне, все нас поддерживают. Но почему-то никто даже в футбол не играет...
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