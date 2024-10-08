Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Канчельскис заявил, что футболисты сборной России унизят себя, если сыграют с Пакистаном

    Канчельскис заявил, что футболисты сборной России унизят себя, если сыграют с Пакистаном

    Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал планирующийся матч против Пакистана.

    • Резидент «Коммент.Шоу» Алексей Хрущев сообщил, что россияне примут Пакистан 11 октября.
    • В Пакистане проинформировали: это будет неофициальная сборная.

    «Я еще раз говорю: кто ищет нам соперников? Чем вы там занимаетесь? Кроссворды разгадываете по сей день? Что-то непонятное происходит в большом мире. Одни сказки нам рассказывают, что у нас все хорошо, и так далее. Я хорошо отношусь ко всем футбольным державам, но Пакистан... Уже не знаю, что говорить.

    Там есть, конечно, футболисты, но в СССР мы играли против сборных Германии, Шотландии, Англии. Я не понимаю: что сейчас делают в федерациях?

    Игра против Пакистана... Уже устал что-то думать, это катастрофа! Я бы не поехал играть против Пакистана и не стал бы унижаться», – сказал Канчельскис.

    • Россия отстранена от официальных матчей с 2022 года.

    Новости по теме
    «Это позор, нельзя великой стране так унижаться!»: Пономарев призвал Россию не играть с неофициальной сборной Пакистана 13
    «Мы что, помойка?!»: Колосков жестко отреагировал на будущий матч России с неофициальной сборной Пакистана 31
    В Пакистане сообщили, где будут набирать игроков для матча с Россией 13
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:30
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Desma
    1728413026
    Валера репу чешет, но решение принимать придётся. Будет оно в соответствии с решением РФС. В противном случае, отставка.........
    Ответить
    n876
    1728413931
    но в СССР мы играли против сборных Германии, Шотландии, Англии.==== Тады не было СВО, санкций, дворца в Геленджике. Вот оно чо.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+