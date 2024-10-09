Смородская раскритиковала идею матча России с Пакистаном

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о возможном товарищеском матче между Россией и Пакистаном.

Резидент «Коммент.Шоу» Алексей Хрущев сообщил, что россияне примут Пакистан 11 октября.

В Пакистане проинформировали: это будет неофициальная сборная.

«То показательные матчи, то тренировки для зрителей, теперь матч против какой-то там неофициальной сборной Пакистана – меня все это не вдохновляет.

Мне в целом не нравится эта идея, пусть лучше наша сборная сыграет с клубами, которые больше всех отдали игроков в сборную – тем интересней будет игра», – заявила Смородская.