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    Реакция Мостового на возможный матч России с Пакистаном

    Александр Мостовой рассказал о своем отношении к возможному товарищескому матчу между Россией и Пакистаном.

    • Резидент «Коммент.Шоу» Алексей Хрущев сообщил, что россияне примут Пакистан 11 октября.
    • В Пакистане проинформировали: это будет неофициальная сборная.

    «Когда за три-четыре дня стало известно, что соперника у нашей сборной скорее всего не будет, собираться не было никакого смысла. Зачем?

    Оставьте ребят в покое, пускай все останутся в своих клубах, отдыхают. Раз уж есть проблемы и предварительно никто не согласен. Пытаться организовать матч за два-три дня – бред, это неправильно.

    Зачем это нужно? Тем более с кем? Соперника оставлю без комментариев», – заявил Мостовой.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    08.10.2024 22:55
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    Комментарии (1)
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    VVM1964
    1728418250
    Даже Мостовому это понятно !)...
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