Реакция Мостового на возможный матч России с Пакистаном

Александр Мостовой рассказал о своем отношении к возможному товарищескому матчу между Россией и Пакистаном.

Резидент «Коммент.Шоу» Алексей Хрущев сообщил, что россияне примут Пакистан 11 октября.

В Пакистане проинформировали: это будет неофициальная сборная.

«Когда за три-четыре дня стало известно, что соперника у нашей сборной скорее всего не будет, собираться не было никакого смысла. Зачем?

Оставьте ребят в покое, пускай все останутся в своих клубах, отдыхают. Раз уж есть проблемы и предварительно никто не согласен. Пытаться организовать матч за два-три дня – бред, это неправильно.

Зачем это нужно? Тем более с кем? Соперника оставлю без комментариев», – заявил Мостовой.