«Мы что, помойка?!»: Колосков жестко отреагировал на будущий матч России с неофициальной сборной Пакистана

Почетный президент РФС, экс-вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков прокомментировал планирующийся матч России и Пакистана.

Резидент «Коммент.Шоу» Алексей Хрущев сообщил, что россияне примут Пакистан 11 октября.

В Пакистане проинформировали: это будет неофициальная сборная.

«Что значит неофициальная сборная Пакистана? Мы что, помойка какая-то, собираем все, что там снизойдет до нас? Я считаю, что даже и речи не может идти о таком матче!

Матч со сборной Медиалиги еще большая глупость. До чего должна упасть сборная России, чтобы сыграть с любителями? Вы в своем уме?

Чепухой какой-то заниматься не нужно. Играть с какой-то непонятной сборной, а еще хуже с Медиалигой – это опустить себя ниже плинтуса», – сказал Колосков.