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    • «Мы что, помойка?!»: Колосков жестко отреагировал на будущий матч России с неофициальной сборной Пакистана

    «Мы что, помойка?!»: Колосков жестко отреагировал на будущий матч России с неофициальной сборной Пакистана

    Почетный президент РФС, экс-вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков прокомментировал планирующийся матч России и Пакистана.

    • Резидент «Коммент.Шоу» Алексей Хрущев сообщил, что россияне примут Пакистан 11 октября.
    • В Пакистане проинформировали: это будет неофициальная сборная.

    «Что значит неофициальная сборная Пакистана? Мы что, помойка какая-то, собираем все, что там снизойдет до нас? Я считаю, что даже и речи не может идти о таком матче!

    Матч со сборной Медиалиги еще большая глупость. До чего должна упасть сборная России, чтобы сыграть с любителями? Вы в своем уме?

    Чепухой какой-то заниматься не нужно. Играть с какой-то непонятной сборной, а еще хуже с Медиалигой – это опустить себя ниже плинтуса», – сказал Колосков.

    • Россия отстранена от официальных матчей с 2022 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (31)
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    biber.ru
    1728409552
    Если всё так плохо, зачем мучится, распустить сборную, разогнать чиновников, бюджет отдать детскому футболу, может у них будущее будет, в сегодняшнее верится с трудом.
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    7:1
    1728409573
    при колоскове такой фигни не было ©
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1728409869
    Проферить всех чиновников и судей РФС на полиграфе на предмет договорняков, включая Дюков и Митрофанова, ещё призвать всех добровольно пройти тестирование на детекторе лжи
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    Myasko
    1728410918
    Полностью согласен
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    ...уефан
    1728411539
    ...жаль стола рядом не было, что бы кулаком хрястнуть по нему в финале монолога). Но и так норм. сказал...
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    n876
    1728411558
    Россия изгой..Все знают. Вот и опускаются ниже плинтуса.
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    mutabor0992
    1728411615
    Еще один заКолосился!
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    erybov1965
    1728411772
    Я вообще не понимаю,с какой целью будет проводиться такой матч.
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    АЛЕКС 58
    1728412688
    Может уже хватит унижаться?
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    BRO_football
    1728413862
    Да, мы помойка. Всё верно. Скажи спасибо РФС и нашим политикам.
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