Глебов сравнил пользу от тренировки сборной России с детьми и игры с Пакистаном

Полузащитник «Ростова» и сборной России Данил Глебов высказался об октябрьском сборе национальной команды.

«В последний момент сказали, что сбор будет. Но раз такие непонятки были по игре, стоило сразу собраться на несколько дней, провести открытую тренировку для детей. Кайф для ребятишек – приехали, потренировались и увидели тех, кого хотели. Для меня это тоже кайф!

Играть с Пакистаном, с учетом их отношения, хотя мы не знаем деталей переговоров, несолидно. Это неуважение к такой стране, как Россия. Так нельзя! Проще сказать: играем или не играем. Накрутили «восьмерки», что всем было ясно и понятно, все понимали, что ждет.

[Играть с «людьми из Пакистана»] – звучит не очень. Поэтому и говорю, что лучше провести две-три тренировки с ребятишками. Глобально для всех больше пользы, чем играть с Пакистаном», – сказал Глебов.