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    • Бывший тренер сборной России объяснил, почему нужно провести матч с Пакистаном

    Бывший тренер сборной России объяснил, почему нужно провести матч с Пакистаном

    Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о возможном проведении товарищеского матча с Пакистаном.

    «Ну, понятно, что играть не с кем. Но сборная команды должна существовать, это команда, состоящая из отдельно взятых футболистов, которые были вызваны из своих клубов.

    Этих людей надо объединить под свою идею, под идею, которую вынашивает Валерий Карпин. Поэтому надо собираться, общаться, давать конкретные задания, чтобы они понимали, что необходимо делать, когда мы будем играть с Францией, Германией, Англией. Если мы не будем этого делать, у нас не будет команды, и когда приоткроют эти шлюзы, мы будем говорить, а чем мы занимались, о чем мы думали.

    Время, конечно, такое. Конечно, нам хочется более масштабных, более серьезных соперников. Поэтому играть надо, с кем угодно. Даже сегодня не играя, нужно сократить сбор, но при этом дать какие-то установочные моменты, которые будут понятны и тем, кто уже давно в сборной, и тем, кто будет привлечен впервые.

    Они должны знать, что будет требовать Карпин, как будут тренировать, в чем выходить, в какой форме, будут ли восстановительные мероприятия. И все люди должны знать не то, что они в «Спартаке», «Динамо» делают, а то, что они делают в отдельно взятой команде», – сказал Игнатьев.

    • Пакистан занимает 197-е место в рейтинге ФИФА.
    • Против России в октябре может сыграть неофициальная сборная Пакистана.
    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревновний с февраля 2022 года.

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    Источник: «ВсеПроСпорт»

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    Сегодня, 09:33
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    Комментарии (8)
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    ilich55
    1728458515
    " под идею, которую вынашивает Валерий Карпин" Ну, и под какую конкретно идею? Очень странные рассуждения, хотя на девятом десятке иных и быть не может.
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    subbotaspartak
    1728458781
    Пакистан... Палестина... панаехали...
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    Интерес
    1728458895
    Кто-то ещё есть в стране,кто не знает требований Карпина? Это контроль мяча в своей штрафной и выход из неё через пас,с передачей мяча сопернику. Как в финале анекдота про окраинцев :"И что,ради одного слова дупа учреждать новый гиме,герб и флаг???".
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    andr45
    1728460090
    И какую дурь не напишешь ради денег?(
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