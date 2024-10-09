В сборной Пакистана сделали заявление о матче с Россией

Медиаменеджер сборной Пакистана Мухаммад Яшал заявил, что национальная команда готова провести товарищеский матч с Россией в ноябре.
«Федерация футбола Пакистана отправила запрос на игру в ноябрьское окно ФИФА.
Пока что мы не получили никакого ответа от РФС. Если получится, матч пройдет в России», – сказал Яшал.
- Стороны вели переговоры о проведении матча в октябре, но безуспешно.
- В итоге российская сборная осталась без соперников на текущее международное окно.
- Была вероятность, что на игру с Россией приедет неофициальная сборная Пакистана, составленная из футболистов местных клубов.