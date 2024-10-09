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    В сборной Пакистана сделали заявление о матче с Россией

    Медиаменеджер сборной Пакистана Мухаммад Яшал заявил, что национальная команда готова провести товарищеский матч с Россией в ноябре.

    «Федерация футбола Пакистана отправила запрос на игру в ноябрьское окно ФИФА.

    Пока что мы не получили никакого ответа от РФС. Если получится, матч пройдет в России», – сказал Яшал.

    • Стороны вели переговоры о проведении матча в октябре, но безуспешно.
    • В итоге российская сборная осталась без соперников на текущее международное окно.
    • Была вероятность, что на игру с Россией приедет неофициальная сборная Пакистана, составленная из футболистов местных клубов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (5)
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    Питерский князь
    1728487217
    Помню, парень 19 лет облил себя бензином из-за любви, поджёг себя и спрыгнул с Литейнойного моста. Выловили его, а начальник говорит: "Шашлычка не поели, но было весело". Боюсь представить матч со сборной РФ пройдет в Пакестане. Будет один шашлык.
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    ВетеR
    1728488057
    даже Пакистан тактично послал к куям
    Ответить
    Гор--google
    1728488726
    Послать нужно этих басмачей,и непременно.Неужели согласятся?
    Ответить
    Цугундeр
    1728488878
    Предместье Хайбер-Пахтунхва.Гдието..ниидалеекоо от Пешавара. Наше время. Отсчёт пошёл...5,4,3,2,1...-0 Режь синий провод ,хер с ним, и красный.. Да и белый ни к чему.(
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    ...уефан
    1728490425
    ...достали!(...
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