В сборной Пакистана сделали заявление о матче с Россией

Медиаменеджер сборной Пакистана Мухаммад Яшал заявил, что национальная команда готова провести товарищеский матч с Россией в ноябре.

«Федерация футбола Пакистана отправила запрос на игру в ноябрьское окно ФИФА.

Пока что мы не получили никакого ответа от РФС. Если получится, матч пройдет в России», – сказал Яшал.