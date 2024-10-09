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    Юран высказался о возможном матче России с Пакистаном

    Бывший нападающий сборной России, экс-главный тренер «Химок» и «Пари НН» Сергей Юран считает, что следует принять то решение о возможном матче национальной команды с Пакистаном, которое примет руководство РФС.

    «Что я думаю по этому поводу? Да я причем тут. Это же сборная. Там это Карпину наберите. Я там не работаю, я не тренер сборной. Как считает руководство, пусть так и делает», – сказал Юран.

    • РФС пока не объявил, будет ли у сборной России матч по итогам текущего сбора национальной команды.
    • Сообщалось, что россияне могут сыграть с неофициальной сборной Пакистана.

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    Источник: «ВсеПроСпорт»

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