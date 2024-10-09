Юран высказался о возможном матче России с Пакистаном

Бывший нападающий сборной России, экс-главный тренер «Химок» и «Пари НН» Сергей Юран считает, что следует принять то решение о возможном матче национальной команды с Пакистаном, которое примет руководство РФС.

«Что я думаю по этому поводу? Да я причем тут. Это же сборная. Там это Карпину наберите. Я там не работаю, я не тренер сборной. Как считает руководство, пусть так и делает», – сказал Юран.