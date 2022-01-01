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Чемпионат Беларуси по футболу 2026
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Нафтан
Новости
€ 3 млн
Нафтан - новости команды
Новополоцк
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Стадион:
Атлант
Сайт:
http://www.fcnaftan.com/
Тренер:
Вячеслав Геращенко
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
БАТЭ – «Нафтан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2026
13 сентября
БАТЭ – «Нафтан»: кто победит в матче 22 тура чемпионата Беларуси 2026/2027
12 сентября
Трансляция
«Нафтан» – «Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 сентября 2026
6 сентября
«Нафтан» – «Минск»: кто победит в матче 21-го тура Высшей лиги 2026
5 сентября
Фото
Клуб из Беларуси подписал игрока из РПЛ
3 сентября
Трансляция
«Витебск» – «Нафтан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2026
28 августа
Фото
Воспитанник ЦСКА, выступавший за молодежную сборную, перешел в клуб из Беларуси
28 августа
«Витебск» – «Нафтан»: кто победит в матче 20 тура чемпионата Беларуси 2026
27 августа
Трансляция
«Нафтан» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2026
22 августа
«Нафтан» – «Неман»: кто победит в матче 19 тура чемпионата Беларуси 2026
21 августа
Трансляция
«Гомель» – «Нафтан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2026
15 августа
«Гомель» – «Нафтан»: кто победит в матче 18-го тура чемпионата Беларуси 2026/2027
14 августа
Фото
Игрок «Родины» перешел в клуб из Беларуси
10 августа
1
Трансляция
«Нафтан» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 августа 2026
7 августа
«Нафтан» – «Арсенал Дзержинск»: кто победит в матче 17 тура Высшей лиги 2026
6 августа
Трансляция
«Днепр» – «Нафтан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 июля 2026
31 июля
«Днепр Могилев» – «Нафтан»: кто победит в матче 16 тура Высшей лиги 2026
30 июля
«Нафтан» – «Барановичи»: прогноз и ставки на матч 19 июня 2026 с коэффициентом 2.4
18 июня
Трансляция
«Ислочь» – «Нафтан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 июня 2026
12 июня
«Ислочь» – «Нафтан»: прогноз и ставки на матч 12 июня 2026 с коэффициентом 1.8
11 июня
Трансляция
«Нафтан» – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 мая 2026
29 мая
«Нафтан» – «Торпедо-БелАЗ»: прогноз и ставки на матч 29 мая 2026 с коэффициентом 1.85
28 мая
Трансляция
«Нафтан» – «Славия-Мозырь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
Трансляция
«Нафтан» – БАТЭ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026
10 мая
Трансляция
«Минск» – «Нафтан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 мая 2026
1 мая
«Минск» – «Нафтан»: прогноз и ставки на матч 1 мая 2026 с коэффициентом 1.6
30 апреля
Трансляция
«Нафтан» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2026
25 апреля
Трансляция
«Неман» – «Нафтан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2026
18 апреля
Трансляция
«Нафтан» – «Гомель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 апреля 2026
10 апреля
«Нафтан» – «Гомель»: прогноз и ставки на матч 10 апреля 2026 с коэффициентом 1.8
9 апреля
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3
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