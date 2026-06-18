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«Нафтан» – «Барановичи»: прогноз и ставки на матч 19 июня 2026 с коэффициентом 2.4

18 июня 2026 9:36
Нафтан - Барановичи
19 июн. 2026, пятница 18:00 | Беларусь. Высшая лига, 12 тур
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2.40
Победа «Барановичи»
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19 июня 2026 года в рамках 12-го тура Высшей лиги Беларуси встретятся «Нафтан» и «Барановичи».

«Нафтан»

Новополоцкий клуб замыкает турнирную таблицу, имея в активе три очка после 11 туров. Команда находится в глубочайшем кризисе: четыре поражения подряд, пропускает в четырeх последних матчах. Атака «Нафтана» практически не работает – 0.40 гола в среднем за последние пять игр (всего два гола). Оборона выглядит катастрофически: пропущено 13 голов за тот же период (2.60 в среднем). В прошлом туре последовало разгромное поражение от «Ислочи» (1:3). Однако история личных встреч с «Барановичами» складывается для хозяев удачно: семь последних очных матчей завершились победами «Нафтана», причeм в каждом из них новополоцкий клуб забивал сопернику.

«Барановичи»

Барановичский клуб располагается на 12-м месте (11 очков). Команда демонстрирует стабильную атакующую игру: забивает в пяти последних матчах, в среднем 2.00 гола за пять встреч (всего 10 голов). Оборона при этом пропускает 1.60 в среднем (восемь голов за пять матчей), и клуб пропускает в пяти последних играх. В прошлом туре была одержана победа над «Минском» (2:1). Гости не проигрывают в пяти из семи последних матчей и набрали хороший ход.

Факты о командах

«Нафтан»

  • 16-е место, 3 очка, лучший бомбардир: Алимхан Зайнивов (2)
  • За 5 матчей: 0.40 забито, 2.60 пропущено
  • 4 поражения подряд
  • Пропускают в 4 последних матчах
  • 7 побед подряд в очных встречах с «Барановичами»

«Барановичи»

  • 12-е место, 11 очков
  • За 5 матчей: 2.00 забито, 1.60 пропущено
  • Забивают в 5 последних матчах
  • Пропускают в 5 последних матчах
  • Не проигрывают в 5 из 7 матчей

Прогноз на матч «Нафтан» – «Барановичи»

«Нафтан» подходит к матчу в ужасной форме, но имеет психологическое преимущество за счeт длительной победной серии в личных встречах. «Барановичи» же находятся в хорошем тонусе и стабильно забивают. Оборона хозяев крайне ненадeжна, а гости умеют пользоваться чужими ошибками. Вероятно, «Барановичи» прервут свою неудачную серию против «Нафтана» и как минимум не проиграют. При этом результативность ожидается высокой, учитывая атакующий потенциал гостей и слабую защиту хозяев.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Барановичи» – коэффициент 2.4
  • Тотал голов больше 2.5

2.40
Победа «Барановичи»
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Беларусь. Высшая лига Барановичи Нафтан
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