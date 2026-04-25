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  • «Нафтан» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2026

«Нафтан» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2026

25 апреля, 14:50
Нафтан
25.04.2026, суббота, 16:00
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Витебск
54' А. Драбатович
70' М. Згомба
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нафтан
13
Алексей Харитонович
ВР
88
Артем Драбатович
ЦЗ
5
Андрей Лебедев
ЦЗ
3
Никита Костомаров
ЦЗ
50
Голден Мафвента
ОП
14
Денис Федоренко
ОП
6
Кирилл Адамович
ЦП
20
Алимхан Зайнивов
ЦП
97
Василий Чернявский
ПВ
11
Игнат Пранович
ПВ
70
Салиу Тиуне
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Витебск
1
Иван Новичков
ВР
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
22
Семён Егоров
ЦЗ
23
Никита Наумов
ЦЗ
91
Павел Назаренко
ПЗ
10
Евген Протасов
ЛВ
30
Михаил Башилов
ОП
17
Евгений Новых
ЦП
26
Сергей Тихоновский
ЦП
8
Александр Ануфриев
АП
77
Роман Минаев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Гуренко
Нафтан
71
Александр Наумович
ВР
42
Джонатан Джон
ЦЗ
22
Матвей Прицкер
ЦЗ
9
Вадим Яковлев
ЦП
24
Илья Селезнев
ЦП
17
Александр Александрович
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
АП
8
Дмитрий Латыхов
ЦФ
7
Музаффар Гурбанов
ЦФ
25
Matvey Susha
ЦФ
Витебск
12
Дмитрий Харитонов
ВР
24
Ярослав Макушинский
ЛЗ
24
Иван Кравченко
ЦЗ
7
Роман Лисовский
ЦП
88
Даниил Песняк
ЦП
20
Евгений Краснов
ЦП
18
Владлен Аникеев
ЦФ
86
Марин Згомба
ЦФ
9
Руслан Теверов
ЦФ
21
Александр Бурнос
ЦФ
3-2-2-2-1
13
Харитонович
88
Драбатович
5
Лебедев
3
Костомаров
50
Мафвента
14
Федоренко
6
Адамович
20
Зайнивов
97
Чернявский
11
Пранович
70
Тиуне
4-1-2-2-1
1
Новичков
91
Назаренко
22
Егоров
23
Наумов
6
Родионов
30
Башилов
17
Новых
26
Тихоновский
8
Ануфриев
10
Протасов
77
Минаев
70
Тиуне
9
Яковлев
9
Яковлев
70
Тиуне
6
Адамович
24
Селезнев
24
Селезнев
6
Адамович
50
Мафвента
53
Гаджиев
53
Гаджиев
50
Мафвента
11
Пранович
8
Латыхов
8
Латыхов
11
Пранович
26
Тихоновский
7
Лисовский
7
Лисовский
26
Тихоновский
8
Ануфриев
20
Краснов
20
Краснов
8
Ануфриев
17
Новых
18
Аникеев
18
Аникеев
17
Новых
77
Минаев
86
Згомба
86
Згомба
77
Минаев
9
Теверов
9
Теверов
Остались в запасе
Нафтан
Витебск
71
Александр Наумович
ВР
42
Джонатан Джон
ЦЗ
22
Матвей Прицкер
ЦЗ
17
Александр Александрович
ЦП
7
Музаффар Гурбанов
ЦФ
25
Matvey Susha
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
12
Дмитрий Харитонов
ВР
24
Ярослав Макушинский
ЛЗ
24
Иван Кравченко
ЦЗ
88
Даниил Песняк
ЦП
21
Александр Бурнос
ЦФ
Главный тренер
Сергей Гуренко
Остались в запасе
71
Александр Наумович
ВР
42
Джонатан Джон
ЦЗ
22
Матвей Прицкер
ЦЗ
17
Александр Александрович
ЦП
7
Музаффар Гурбанов
ЦФ
25
Matvey Susha
ЦФ
Остались в запасе
12
Дмитрий Харитонов
ВР
24
Ярослав Макушинский
ЛЗ
24
Иван Кравченко
ЦЗ
88
Даниил Песняк
ЦП
21
Александр Бурнос
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Главный тренер
Сергей Гуренко
Статистика матча Нафтан - Витебск
4
2
Всего ударов по воротам
3
12
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
4
10

Смотреть прямую трансляцию матча «Нафтан» против «Витебска», 5-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 апреля в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нафтан» – «Витебск»

«Нафтан» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Витебск Нафтан
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