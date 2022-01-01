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Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Команды
Нафтан
Состав
€ 3 млн
Нафтан - состав команды
Новополоцк
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Стадион:
Атлант
Сайт:
http://www.fcnaftan.com/
Тренер:
Вячеслав Геращенко
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
16
Садовский Денис
Вра
29
€ 0.1 млн
13
Харитонович Алексей
Вра
31
€ 0.1 млн
1
Денисенко Артем
Вра
27
€ 0.05 млн
16
Шелихов Денис
Вра
37
€ 0.025 млн
71
Наумович Александр
Вра
25
-
16
Aleksandr Titov
Вра
-
8
Стефанишин Андрей
Защ
22
€ 0.2 млн
23
Кингу Мидо
Защ
28
€ 0.15 млн
42
Джон Джонатан
Защ
25
€ 0.125 млн
7
Туманов Алексей
Защ
23
€ 0.1 млн
3
Костомаров Никита
Защ
27
€ 0.1 млн
44
Санников Анатолий
Защ
22
€ 0.075 млн
5
Лебедев Андрей
Защ
35
€ 0.05 млн
21
Сидор Игнатий
Защ
28
€ 0.05 млн
12
Жвирбля Артем
Защ
25
€ 0.05 млн
88
Драбатович Артем
Защ
22
-
22
Прицкер Матвей
Защ
21
-
69
Roman Khadzhiev
Защ
-
53
Гаджиев Шамиль
Пол
21
€ 0.25 млн
50
Мафвента Голден
Пол
25
€ 0.25 млн
66
Камара Ямусса
Пол
26
€ 0.15 млн
97
Чернявский Василий
Пол
20
€ 0.125 млн
9
Яковлев Вадим
Пол
23
€ 0.1 млн
10
Савицкий Александр
Пол
22
€ 0.075 млн
17
Кролик Владислав
Пол
21
€ 0.05 млн
6
Адамович Кирилл
Пол
20
€ 0.05 млн
7
Колядко Михаил
Пол
37
€ 0.05 млн
4
Суша Антон
Пол
26
€ 0.025 млн
24
Селезнев Илья
Пол
1826
€ 0.025 млн
20
Зайнивов Алимхан
Пол
21
-
10
Земко Евгений
Пол
30
-
17
Александрович Александр
Пол
29
-
20
Akhmed Elberdov
Пол
-
19
Alisher Rakhimov
Пол
-
70
Тиуне Салиу
Нап
22
€ 0.2 млн
31
Розиев Руслан
Нап
23
€ 0.15 млн
11
Пранович Игнат
Нап
23
€ 0.125 млн
8
Ермакович Кирилл
Нап
27
€ 0.05 млн
17
Копытич Альберт
Нап
24
€ 0.05 млн
30
Айманов Марлен
Нап
27
-
8
Латыхов Дмитрий
Нап
23
-
57
Timur Galimzyanov
Нап
-
Всего игроков: 42, из них вратарей: 6, защитников: 12, полузащитников: 16, нападающих: 8
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