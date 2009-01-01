Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 3 млн

Нафтан - турнирная таблица

Новополоцк
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Стадион:
Атлант
Сайт:
http://www.fcnaftan.com/
Тренер:
Вячеслав Геращенко
Состав Статистика Новости Трансферы Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Ислочь
2
МЛ Витебск
3
Динамо Мн
4
Динамо-Брест
5
Гомель
6
Неман
7
Минск
8
Витебск
9
Торпедо-БелАЗ
10
Барановичи
11
Славия-Мозырь
12
Арсенал
13
БАТЭ
14
Белшина
15
Днепр
16
Нафтан
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
21
13
6
2
36
16
20
45
20
11
8
1
37
16
21
41
20
12
4
4
35
16
19
40
22
11
4
7
34
21
13
37
22
10
6
6
31
18
13
36
21
10
4
7
24
19
5
34
22
10
4
8
30
26
4
34
22
9
6
7
22
21
1
33
21
7
6
8
28
23
5
27
22
6
7
9
24
36
-12
25
21
6
7
8
23
25
-2
25
22
5
8
9
23
36
-13
23
21
3
9
9
16
25
-9
18
21
4
6
11
20
36
-16
18
22
2
10
10
18
32
-14
16
22
2
5
15
19
54
-35
11
Команда
1
Ислочь
2
Гомель
3
Неман
4
Витебск
5
Динамо Мн
6
Динамо-Брест
7
Белшина
8
МЛ Витебск
9
Минск
10
Барановичи
11
Славия-Мозырь
12
Торпедо-БелАЗ
13
БАТЭ
14
Днепр
15
Арсенал
16
Нафтан
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
8
1
1
20
5
15
25
12
6
2
4
20
11
9
20
11
6
1
4
13
10
3
19
10
5
3
2
12
7
5
18
10
5
2
3
20
10
10
17
11
5
1
5
19
13
6
16
10
4
3
3
14
11
3
15
10
3
6
1
12
6
6
15
10
4
3
3
15
12
3
15
11
3
4
4
16
20
-4
13
11
3
4
4
14
13
1
13
12
3
4
5
13
12
1
13
10
3
3
4
12
13
-1
12
11
1
7
3
11
12
-1
10
11
2
3
6
11
19
-8
9
11
2
3
6
7
17
-10
9
Команда
1
МЛ Витебск
2
Динамо Мн
3
Динамо-Брест
4
Ислочь
5
Минск
6
Гомель
7
Неман
8
Витебск
9
Арсенал
10
Торпедо-БелАЗ
11
Славия-Мозырь
12
Барановичи
13
БАТЭ
14
Днепр
15
Белшина
16
Нафтан
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
8
2
0
25
10
15
26
10
7
2
1
15
6
9
23
11
6
3
2
15
8
7
21
11
5
5
1
16
11
5
20
12
6
1
5
15
14
1
19
10
4
4
2
11
7
4
16
10
4
3
3
11
9
2
15
12
4
3
5
10
14
-4
15
11
3
5
3
12
17
-5
14
9
4
2
3
15
11
4
14
10
3
3
4
9
12
-3
12
11
3
3
5
8
16
-8
12
11
0
6
5
4
12
-8
6
11
1
3
7
7
20
-13
6
11
0
3
8
6
25
-19
3
11
0
2
9
12
37
-25
2
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Генич рассказал о неверной реакции на первый голевой пас Батракова в «Галатасарае»
11:13
ЦСКА отправит защитника в сербский клуб
10:37
Мостовой – о «Балтике» без Талалаева: «Стало спокойнее, нет выходок, понтов, которые он устраивает»
10:26
2
Кордоба ответил, нужен ли «Краснодару» Дзюба
10:14
1
Акинфеев рассказал, как идет его восстановление от травмы
09:58
ФотоБрозович нашел новый клуб
09:42
Семака назвали главной проблемой «Зенита»
08:57
10
Генич – о падении Кордобы: «Если бы это сделал Винисиус, то ТВ «Реала» точно бы оправдало»
08:30
1
Гурцкая раскритиковал «Спартак» за отказ от Самородова из-за кисты в колене
08:15
9
Аленичев возвращается к тренерской работе, новичок «Краснодара», еще один соперник сборной России и другие новости
02:00
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+