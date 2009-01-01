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Чемпионат Беларуси по футболу 2026
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Нафтан
Результаты
€ 3 млн
Нафтан - результаты матчей
Новополоцк
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Стадион:
Атлант
Сайт:
http://www.fcnaftan.com/
Тренер:
Вячеслав Геращенко
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Расписание
Таблица
Беларусь. Кубок. 2026/2027
Беларусь. Высшая лига. 2026
Беларусь. Кубок. 2025/2026
Беларусь. Высшая лига. 2025
Беларусь. Кубок. 2024/2025
Беларусь. Высшая лига. 2024
Белоруссия. Высшая лига. 2023
Беларусь. Высшая лига. 2017
Беларусь. Высшая лига. 2016
Беларусь. Высшая лига. 2015
Беларусь. Высшая лига. 2014
Беларусь. Высшая лига. 2013
Суперкубок Беларуси. 2013
Лига Европы. Квалификация 2012/2013
Беларусь. Высшая лига. 2012
Беларусь. Высшая лига. 2011
Беларусь. Высшая лига. 2010
Лига Европы. Квалификация 2009/2010
Чемпионат Белоруссии. 2009
13.09 | 18:00
БАТЭ
2 : 2
Нафтан
06.09 | 13:00
Нафтан
0 : 3
Минск
02.09 | 20:30
Динамо Мн
5 : 1
Нафтан
28.08 | 18:00
Витебск
2 : 0
Нафтан
22.08 | 17:45
Нафтан
0 : 2
Неман
15.08 | 15:10
Гомель
6 : 0
Нафтан
07.08 | 17:45
Нафтан
3 : 0
Арсенал
31.07 | 18:00
Днепр
3 : 3
Нафтан
03.07 | 16:00
Нафтан
2 : 4
Динамо-Брест
27.06 | 16:30
МЛ Витебск
2 : 1
Нафтан
19.06 | 18:00
Нафтан
1 : 0
Барановичи
12.06 | 17:00
Ислочь
3 : 1
Нафтан
29.05 | 18:00
Нафтан
0 : 4
Торпедо-БелАЗ
23.05 | 14:00
Белшина
5 : 1
Нафтан
17.05 | 16:00
Нафтан
0 : 1
Славия-Мозырь
10.05 | 16:00
Нафтан
0 : 0
БАТЭ
01.05 | 17:30
Минск
4 : 2
Нафтан
25.04 | 16:00
Нафтан
1 : 1
Витебск
18.04 | 18:00
Неман
3 : 1
Нафтан
10.04 | 16:00
Нафтан
0 : 2
Гомель
03.04 | 17:00
Арсенал
2 : 0
Нафтан
22.03 | 16:45
Нафтан
0 : 0
Днепр
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